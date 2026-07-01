وزيرة التنمية المحلية تستعرض الفرص الاستثمارية في المحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، بعد إعادة تشكيلها بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لخطط الإدارة بالمحميات، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض أوجه الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إنشاؤها بمحميات الغابة المتحجرة وسانت كاترين ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، مؤكدة أن كافة المشروعات التى سيتم طرحها تتضمن وضع كافة الضوابط والإجراءات البيئية والمتابعة الدقيقة لها التى تضمن الالتزام البيئى للحفاظ على الموارد الطبيعية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية الموجودة بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للخروج بتصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار التي يمكن أن تكون متاحة بها والمشروعات التي يمكن تنفيذها داخل هذه المحميات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعضاء اللجنة بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع أشكال الاستثمار للأنشطة التي ستقام داخل المحميات، وتحديد مدة زمنية للمستثمرين لتقديم العروض المالية والفنية، وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات التي يمكن تنفيذها داخل هذه المحميات، مع التشديد على إنهاء المستثمرين لكافة الطلبات والضوابط الاجرائية اللازمة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الاجتماعات الفنية التى تم عقدها لمناقشة المشروعات المختلفة المتقدمة للعرض على اللجنة، حيث تم مراجعة جميع الملفات المستلمة من اللجنة السابقة، كما تم ترتيب الطلبات المستلمة من المستثمرين التي لم يتم عرضها على اللجنة السابقة وإعداد قوائم لها وإرسالها للمحميات الطبيعية لإبداء الرأي فيها، كما تقوم بالتوازي بإستلام الطلبات الجديدة.

كما أصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات، ومنها تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، المقدم من خلال إحدى الشركات، حيث صدرت موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بشكل مبدئى لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة ، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار داخل محميات سانت كاترين، ومحمية رأس محمد ونبق، فضلا عن محمية الصحراء البيضاء.

وقد شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على سرعة البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة، مؤكدة ضرورة المتابعة مع المستثمرين تمهيدا لإصدار القرار بشأنها بالموافقة أو الرفض.