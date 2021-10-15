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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإدمان: 8200 موظف بالجهاز الإداري للدولة يتقدمون للعلاج

الإدمان
الإدمان

قال الدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بصندف مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الموظف الذى يكتشف أنه يتعاطى مخدرات سيتم فصله من عمله، وفقًا للقانون، وأكد أن هذا الأمر سيكون بداية من منتصف ديسمبر المقبل.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية اسماء يوسف، أن الموظف الذى يتواصل مع الصندوق من أجل العلاج لا يتم فصله، ولا يتم التدخل فى بيانات عن العمل، ولكن يتم علاجه ويتم الحفاظ على البيانات، معلقًا: "هناك سرية فى الحفاظ على البيانات".

وأشار إلى أن الموظف فى حالة تقدمه للعلاج، يكون قد حمى نفسه من الفصل حالة عمل تحاليل بشكل عشوائي، وتابع :" لو الشخص تقدم للعلاج و تم عمل حملة للكشف عن التعاطى يتقدم الشخص أنه يعالج وفى هذه الحالة لا يفصل من عمله".

ولفت إلى أن هناك 8275 موظف بالجهاز الإداري للدولة يتقدمون للعلاج من الإدمان تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي.
 
وأوضح أنهم يتعاملون مع الموظف المتعاطي المتقدم للعلاج على أنه مريص، وليس متعاطي.
 

علاج الإدمان الإدمان التعاطى مخدرات تعاطي مخدرات

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