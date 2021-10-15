فاروق حسني ناعيًا فوزي فهمي: عرفته إنسانًا نبيلًا ومثقفاً قيماً

نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال فاروق حسني: "أنعي بمشاعر الحزن والأسى الصديق العزيز الدكتور فوزي فهمي الذي عرفته إنساناً نبيلاً ومفكراً كبيراً ومثقفاً قيماً خدم الثقافة والفنون في مصر والعالم العربي بمنتهى الزهد والرقي فكان نموذجاً خلوقاً يحتذي به في إدارة العمل الثقافي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان".

وكان قد رحل عن عالمنا، الكاتب الدكتور فوزي فهمي، عن عمر يناهز الثالثة والثمانين، أثرى فيها الحركة المسرحية بالكثير كفنان وإدارى بارع وكاتب، وزوج الإعلامية القديرة ميرفت سلامة الرئيس الأسبق لقطاع الفضائيات بماسبيرو.

ولد فوزى فهمى أحمد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى، وتعليمه الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، وحصل منها على شهادة البكالوريا.

والتحق الدكتور فوزي فهمي بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما، ثم حصل على درجة الدكتوراه فى علوم المسرح سنة 1975، وقد تنقل في عدة مناصب، فندب سنة 1978 عميد معهد النقد الفني، ثم وكيلا لوزارة الثقافة، ورئيسًا للمركز القومى لثقافة الطفل.

ومن أبرز جهود الدكتور فوزي فهمي الثقافية وعمله في المجال العام إنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والإشراف على ترجمة مائة كتاب للطفل، ورأس لجنة مشروع مكتبة الأسرة وغيرها.

ومن أهم مؤلفات الدكتور فوزي فهمي الأدبية فى المسرح: عودة الغائب، كتبها سنة 1977، مسرحية الفارس والأميرة كتبها سنة 1979، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986.