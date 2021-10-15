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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 لاعبا يتنافسون على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم

جائزة الفتى الذهبي
جائزة الفتى الذهبي

أعلنت صحيفة " توتوسبورت" الإيطالية، قائمة اللاعبين المرشحين للظفر بجائزة الفتى الذهبي أو ما تُسمى بـ " جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، وذلك عن عام 2021.

 

القائمة ضمت 20 لاعبًا سيتنافسون على تحقيق النسخة 19 من الجائزة، والتي سيصوت 40 صحفيًا من عدد من الصحف الأوروبية، إضافة للجمهور على الموقع الرسمي للجريدة، من أجل اختيار الفائز بالجائزة.

 

قائمة المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي

ونستعرض تباعًا قائمة المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي:

  • الألماني كريم ديفيد أديمي مهاجم فريق سالزبورج النمساوي
  • الإنجليزي جودي بيلينجهام متوسط ميدان فريق بروسيا دورتموند الألماني
  • الفرنسي إدواردو كامافينجا متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني
  • البلجيكي شارل دي كيتيلير متوسط ميدان فريق كلوب بروج
  • الإسباني بابلو جافي، متوسط ميدان فريق برشلونة
  • الإسباني بريان جيل جناح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي
  • الهولندي ريان جرافنبرخ متوسط ميدان فريق أياكس
  • الإنجليزي ماسون جرينوود مهاجم فريق مانشستر يونايتد
  • الإيطالي دانيل مالديني مهاجم فريق ميلان
  • الألماني جمال موسيالا صانع ألعاب فريق بايرن ميونخ
  • البرتغالي نونو مينديز ظهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
  • الإسباني بيدرو بيدري متوسط ميدان فريق برشلونة
  • الإيطالي روبيرتو بيكولي مهاجم فريق أتالانتا
  • الإسباني ييرمي بينو مهاجم فريق فياريال
  • البرتغالي جيوفاني ريينا مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني
  • البرازيلي رودريجو جويس جناح فريق ريال مدريد الإسباني
  • الإنجليزي بوكايو ساكا جناح فريق ارسنال
  • الفرنسي ويليام ساليبا مدافع فريق مارسيليا
  • الهولندي يوريان تيمبر مدافع فريق أياكس
  • الألماني فلوريان فيرتز مهاجم فري باير ليفركوزن.
برشلونة ريال مدريد الفتى الذهبي الجولدن بوي بيدري

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