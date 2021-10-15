20 لاعبا يتنافسون على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم

أعلنت صحيفة " توتوسبورت" الإيطالية، قائمة اللاعبين المرشحين للظفر بجائزة الفتى الذهبي أو ما تُسمى بـ " جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، وذلك عن عام 2021.

القائمة ضمت 20 لاعبًا سيتنافسون على تحقيق النسخة 19 من الجائزة، والتي سيصوت 40 صحفيًا من عدد من الصحف الأوروبية، إضافة للجمهور على الموقع الرسمي للجريدة، من أجل اختيار الفائز بالجائزة.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي

ونستعرض تباعًا قائمة المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي: