جامعة عين شمس في أسبوع .. وزير التعليم العالي في جولة تفقدية بأول يوم دراسة .. وبالأرقام دورها بمبادرة حياة كريمة

جامعة عين شمس في أسبوع :

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس ونوابه في جولة تفقدية

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس بـ الإمارات تقديرا لدوره في تطوير التعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يكشف بالأرقام دورها بمبادرة حياة كريمة |خاص



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس ونوابه في جولة تفقدية بأول يوم دراسة وتكريم نائب رئيس جامعة عين شمس بـ الإمارات تقديرا لدوره في تطوير التعليم .

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة يرافقهم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية لكافة استعدادات الجامعة وعملية تنظيم دخول الطلاب وإجراءات مواجهة كوفيد 19 ومتابعة سير عملية التطعيم الخاص بلقاح فيروس كورونا ، وذلك بحضور عددا من عمداء الكليات، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى.

في بداية الزيارة، قام الوزير بأداء تحية العلم وسط قيادات الجامعات والطلاب، وتبادل معهم حديث أبوي واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطعيم كافة منتسبى الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع ، ومتابعة دورية وتفصيلية من دولة رئيس الوزراء لهذا الملف، والتعاون والتنسيق الكامل واليومى مع وزارة الصحة والسكان.

واطمأن أ.د. عبدالغفار على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم.

وأكد الوزير أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والامتثال الكامل لما يصدر من توجيهات في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على إتمام العملية التعليمية والبحثية والتدريبية على الوجه الأكمل، والحفاظ على حياة كافة أطراف المنظومة الأكاديمية، ونجاح العام الدراسي على كافة المستويات.

كما أكد ا.د. عبدالغفار انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على سرعة الإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مع اتخاذ كافة ما يلزم من معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

رئيس جامعة عين شمس : كشف عشوائي عند دخول الطلاب للتأكد من تلقيهم اللقاح

وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية.

وأكد الوزير استعداد الجامعات بخطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الهام في اكتشاف وصقل المواهب والقدرات التي يملكها الطلاب، وإمداد مختلف المجالات الرياضية والعلمية والفنية في مصر بالأبطال والمبدعين والموهوبين منهم، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات التثقيفية؛ وتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

كما أشار ا.د. عبدالغفار إلى استكمال تنفيذ خطة الوزارة للتحول الرقمي داخل الجامعات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، وميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في انشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت جدارتها أثناء جائحة كورونا.

من جانبه أكد أ.د. محمود المتيني أن الخبرات التى تم اكتسابها خلال الفترة الماضية في التعامل مع أزمة كورونا سيتم الاستفادة منها للوصول الي عام دراسى ناجح وموفق للجميع ، مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلي للجامعات أن يكون حضور الطلاب هذا العام بالطريقة التقليدية ، مع وضع خطط بديلة للتعامل مع أى طارئ من بينها اللجوء للتعليم عن بعد أو التعليم الهجين بالاعتماد علي جزء حضور فعلي والآخر اونلاين ، موضحا أن جزء كبير من المناهج التعليمية تم وضعه علي منصات تعليمية وتعليم عن بعد.

وفيما يتعلق بالتطعيم الخاص بلقاح كورونا أكد أ.د. المتينى أنه سيتم تطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعى، من خلال نقاط التطعيم المنتشرة علي مستوى الجامعة ، ، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 90% من أعضاء هيئة التدريس والبالغ عددهم 14 الف عضو هيئة تدريس ،وكذلك الموظفين والعمال بالجامعة والمستشفيات والبالغ عددهم 40 الف خلال يونيو ويوليو واغسطس الماضى ، ومنذ 4 سبتمبر تم البدء في تطعيم طلاب الجامعة ، وبلغت نسبة من تلقوا اللقاح حتى الآن ما يقرب من 50% من الطلاب ، وخلال الاسبوعين القادمين سيتم الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب .

وأكد أ.د. محمود المتينى أنه بعد مرور الاسبوعين لن يسمح بدخول الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ، لافتا إلي أنه سيتم التأكد من تلقي الطالب للقاح من خلال شعار خاص سيتم وضعه علي ( الكارنيه ) أو من خلال شهادة التطعيم وقريبا من خلال الموبايل باستخدام QR code.

واضاف أ.د. المتينى أن الجامعة استعدت للعام الدراسى الجديد بمجموعة من الإجراءات حيث تم تعقيم كافة أرجاء الجامعة و الكليات ، مع التأكيد علي اتباع كافة الاجراءات الاحترازية مثل الالتزام بارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ، مؤكدا أن مستشفيات الجامعة علي استعداد تام للتعامل مع كافة الحالات الي جانب دورها في التوعية والوقاية والمتابعة اليومية ، حيث تجوب فرق من المستشفيات كافة الكليات بشكل دورى لنشر التوعية الي جانب دورها في التشخيص والعلاج.

وأوضح أ.د. عبد الفتاح سعود أن الدراسة تنتظم اليوم في عشرة من كليات الجامعة وغدا ستبدأ في الست كليات الأخرى ، مؤكدا أنه تم تطعيم معظم منتسبى الجامعة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بنسبة تعدت 85%، كما تم تطعيم ما يزيد عن 60 ألف طالب وطالبة ، من خلال 14 نقطة تطعيم منتشرة علي مستوى الجامعة ، بقدرة تطعيم 10 آلاف طالب يوميا ، ومن المتوقع الانتهاء خلال الاسبوعين القادمين من تطعيم كافة الطلاب ، مشيدا بتعاون وزارة الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية في توفير جرعات التطعيم وعمليات تسجيل الطلاب .

واضاف أنه منذ ثلاثة أسابيع و الجامعة تستقبل الطلاب للكشف الطبي واجراء فحص للفيروسات الكبدية إلي جانب عمليات التطعيم.

وعن المدن الجامعية أوضح أنه هناك استعدادات كاملة وبداية من منتصف الأسبوع الجارى سيتم تسكين الطلاب ، مؤكدا انه تم الانتهاء من تطعيم كافة طلاب المدن الجامعية بنسبة 100% مع عمل فحص نفسي وطبي لهم قبل بداية التسكين .

واضاف أنه تم أيضا الانتهاء من تعقيم المدن الجامعية وأعمال الصيانة وغيرها وهو ما تم أيضا فى كل أرجاء الجامعة .

وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن فعاليات اليوم ممتدة ومن المقرر أن تشهد توزيع كتب ثقافيه وأدبية على الطلاب من خلال أدارة النشاط الثقافي ، كما ستقوم إدارة الجوالة بتقديم المعروضات الخاصه بعشيره جوالة الجامعه ، وستستمر الدعايا للأنشطة من خلال الإدارات علي مدار اليوم لحث الطلاب علي ممارسة الأنشطة الطلابية نظرا لدورها الهام في تنمية شخصية الطالب

ومن ناحية أخرى، قام عبدالغفار بزيارة تفقدية لمراكز التطعيم ضد فيروس كورونا داخل الجامعة، مشيدًا بانتظام العمل، وإقبال أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب على أخذ اللقاح، وهو ما يعكس مقدار الوعي لديهم، وحرصهم على إنجاح العام الدراسي الجديد، وانتظام سير العملية التعليمية. حيث تم تطعيم حوالى مليون من منتسبى الجامعات والمعاهد، ووصل معدل جرعات التطعيم فى اليوم حوالى ٤٨ ألف جرعة، وتم تطعيم حوالى ٩٠ ٪؜ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما كرمت احتفالية QS Arab Ranking 2022 والتي أقيمت بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب كأحد أبرز خبراء التعليم العالي في مصر والوطن العربي الذين قدموا إسهامات وبصمات واضحة لتطوير التعليم في مصر والعالم العربي .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و 30 من رؤساء الجامعات العربية و أكثر من 150 من مسؤولي منظمة QS حول العالم و العديد من سفراء دول العالم لدى دولة الإمارات العربية الشقيقة و نخبة من مسؤولي التعليم العالي على مستوى العالم. هذا إلى جانب تكريم خمسة من خبراء التعليم في الوطن العربي أسهموا في تطوير منظومة التعليم في بلادهم من بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وتحرص جامعة عين شمس على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

ولذك تواصل موقع صدي البلد مع الدكتور هشام تمراز لرصد مشاركة الجامعة ضمن مشروع حياه كريمة …

وقال الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تعمل علي 4 اتجاهات بشكل مباشر وهي طبي ،توعوي ،حرفي ومهاري ، ومحو الامية.

وأكد الدكتور هشام تمراز خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه منذ شهر يناير الماضي تم تحديد 51 قرية الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية كمرحلة اولي تضم 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ان مباردة حياة كريمة تضمنت 9 قوافل للقري الأكثر فقرا بالإضافة الي 11 قافلة اخري منتشرة في القاهرة والجيزة بها كافة التخصصات بدأت من يناير حتي أكتوبر الجاري .

وقال الدكتور هشام تمراز ان الجامعة حصدت بقوافل ضمن حياة كريمة علاج 9900 مواطن في قراهم لافتا ان في بضع حالات لم نستطيع علاجهم في أماكنهم تم تحويلهم مباشرة الي مستشفيات الدمرداش وهم حوالي 550 مواطن وعلاجهم بالمجان بالتزامن بنصرف ادوية بالمجان لـ 8300 مواطن بالإضافة الي توفير أجهزة تعوضيه لحوالي 105 مواطن بالمجان

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي تنظيم 45 ندوة توعوية تم من خلالها توعية المواطنين عن فيروس كورونا وسرطان الثدي والزيادة السكانية وتنظيم الاسرة بالإضافة الي مخاطر السكر والضغط والمخدرات .

لافتا الي الشق الحرفي والمهارى الي الكلية تدمج كلية البنات والزراعة ونوعية عين شمس لتنمية مهارات المواطنين بالإضافة الي تمكين المرأة المصرية وتعليمها التطريز وغيرها من الحرف التي تساعدها في معيشتها وإعالة أسرتها.

وقال الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تشارك بقوة في مشروع محو الامية وتم من خلال المشاركة محو أمية 21 الف امي دراس ناجح.