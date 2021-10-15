دعاء سهيل: كورس التخسيس يجب أن يحتوي على مكمل غذائي

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن الكورس العلاجي الخاص بالتخسيس يحتوي على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر والمكملات الغذائية التى تساعد على الشعور بالشبع".

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها مع برنامج “البيه والهانم” تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي والإعلامية رنا عرفة، أنها حريصة على الدراسة باستمرار، لاكتشاف أفضل طرق التخسيس لتساعد مرضى السمنة، لافتة إلى أنها تعتمد فى الكورس بعض المكملات الغذائية الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة.

وتابعت دعاء سهيل، أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، وضرورية للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي.



ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، موضحة:" هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة وفي وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.

وأضافت دعاء سهيل خبيرة التغذية أنها لا تقوم بمنع الأكل عمن يريدون التخسيس، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى من يغلق الشهية، معلقة : "هحط ليك الاكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل".