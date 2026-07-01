مجلس جامعة الإسكندرية يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو ويقر حزمة قرارات

استهل مجلس جامعة الإسكندرية جلسته برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث جسدت إرادة المصريين في الحفاظ على دولتهم وهويتهم الوطنية، وأرست دعائم الاستقرار، وشهدت انطلاق مرحلة جديدة من العمل الجاد والتنمية الشاملة، بما أسهم في تحقيق العديد من المشروعات القومية والإنجازات التنموية في مختلف المجالات.

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة باريس-ساكليه

واستعرض رئيس الجامعة نتائج زيارته إلى الجمهورية الفرنسية، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة باريس-ساكليه، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم منظومة الابتكار بجامعة الإسكندرية، من خلال تطوير وادي جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا (AUTP)، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات وتبادل الخبرات ودعم الباحثين.

وقال رئيس الجامعة إن جامعة باريس-ساكليه تعد واحدة من أعرق الجامعات البحثية في فرنسا وأوروبا، وتحتل مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية، كما تضم ثاني أكبر مجمع للتكنولوجيا والابتكار (Technology Park) في أوروبا، وتمثل نموذجًا رائدًا في ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الابتكارات إلى شركات ناشئة ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يتيح لجامعة الإسكندرية الاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز مكانتها البحثية الدولية.

كما استعرض رئيس الجامعة نتائج الدراسة الشاملة التي أعدتها الجامعة لقياس مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030. وأكد أن الدراسة، التي شارك في إعدادها فريق متخصص من مختلف كليات وقطاعات الجامعة، انتهت إلى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية لتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز التدريب العملي، وتنمية المهارات الرقمية والمهنية، بما يسهم في رفع تنافسية خريجي الجامعة وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

واستعرض رئيس الجامعة خطة الجامعة لتجهيز عيادة طبية بفرع الجامعة بجمهورية تشاد تعمل بنظام الطب عن بُعد (Telemedicine)، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني للجامعة، بما يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الطبية المتخصصة لأهالي المنطقة، من خلال الاستفادة من الخبرات الطبية المتميزة بكليات القطاع الطبي ومستشفيات جامعة الإسكندرية، بما يعزز جهود الجامعة في دعم التنمية وخدمة المجتمعات الأفريقية، ويؤكد دورها الريادي في توطيد أواصر التعاون مع دول القارة.

وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات ضرورة التوسع في نشر الوعي بين الطلاب بالمبادرات والمنح والبرامج التدريبية التي تطرحها مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وتشجيعهم على الاستفادة منها، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الأكاديمية والمهنية، وصقل خبراتهم، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، مع تكثيف جهود الكليات في الإعلان عن تلك الفرص وإتاحة المعلومات الخاصة بها للطلاب بصورة مستمرة.

كما وجه عمداء الكليات بإعداد خطة عمل متكاملة للاستفادة من رخصة منصة Coursera، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها في توفير الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، مع وضع آليات لمتابعة معدلات التسجيل والإنجاز وقياس الأثر، بما يدعم جهود الجامعة في تطوير منظومة التعليم، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإخلاء مبنى قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.

وأكد رئيس الجامعة أن مصلحة الطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية يمثلان أولوية قصوى للجامعة، مشددًا على أن تنفيذ الحكم لن يكون له أي تأثير على سير الدراسة أو مستقبل الطلاب، وأوضح أن الإدارة الهندسية بالجامعة أعدت خطة متكاملة لتجهيز مقرات بديلة تتوافق مع طبيعة الدراسة العملية بالقسم، بما يضمن استمرار الدراسة بكفاءة وتوفير جميع الإمكانات اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك وفقًا للضوابط القانونية والإدارية.

كما وافق المجلس على تجديد عقود العاملين المؤقتين بجميع فروع وكليات الجامعة، والبالغ عددهم (1089) عاملًا، لمدة عام اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، وذلك بما يحقق الاستقرار الوظيفي والقانوني لهم، ولحين الانتهاء من إجراءات تثبيتهم على درجات دائمة (فصل موازنة)، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

كما وافق المجلس على تقديم منح لطلاب الدراسات العليا بكلية الطب البيطري للعام الجامعي 2026/2027، بواقع 50 منحة لبرامج الدبلومات، مع تخفيض بنسبة 50% في رسوم الساعات المعتمدة، دون المساس بالرسوم الإدارية.

ووافق المجلس على تجديد الملحق الأكاديمي لاتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال - القسم الفرنسي DFGA) ومعهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه الفرنسية (IAE)، وتجديد اتفاقية إنشاء مركز تدريب إقليمي بين المركز الهندسي للخدمة العامة وشركة البرمجيات المبتكرة (ISS)، كما وافق على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس-ساكليه الفرنسية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة باوهاوس فايمار الألمانية، وبروتوكول التعاون بين المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء البيطريين.

كما وافق المجلس بصورة مبدئية على بنود بروتوكول التعاون الثلاثي بين مستشفيات جامعة الإسكندرية وكلية الطب وشركة سيمنز هيلث كير وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، بشأن التبرع بجهاز أشعة مقطعية بقيمة تقارب 25 مليون جنيه لصالح مستشفيات جامعة الإسكندرية. ووافق أيضًا على قبول التبرع المقدم من مجموعة طلعت مصطفى بقيمة مليون و530 ألف جنيه لدعم فريق "أكوافوتون" المشارك في المسابقة الإقليمية للغواصات غير المأهولة والروبوتات البحرية.

ووافق المجلس على ترقية 27 عضو هيئة تدريس، منهم 11 إلى درجة أستاذ و16 إلى درجة أستاذ مساعد، كما وافق على تعيين 16 مدرسًا، ومنح 88 درجة دكتوراه و197 درجة ماجستير في مختلف التخصصات العلمية.