محافظ الإسكندرية: الفنون تعزز الهوية الوطنية في ذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت الساحة الخلفية لقصر ثقافة الشاطبي "حديقة بيرم التونسي" عرضًا فنيًا مميزًا قدمته فرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، ضمن الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، وبرعاية المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

ذكرى ثورة 30 يونيو فرصة لترسيخ قيم الانتماء

وأكد محافظ الإسكندرية أن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو يمثل فرصة لترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الفنون الشعبية تعد أحد أهم روافد الحفاظ على التراث المصري الأصيل، وتعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به مصر.

وتضمن العرض باقة من اللوحات والاستعراضات المستوحاة من الفلكلور المصري، والتي قدمها أطفال وطلائع الفرقة بأداء متميز نال استحسان الحضور، في أجواء وطنية عكست روح المناسبة، وأبرزت مواهب النشء والشباب في مجالات الفنون التراثية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينفذه فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، والذي يضم عددًا من العروض الفنية والأنشطة الثقافية والإبداعية الهادفة إلى نشر الوعي الوطني وتعزيز المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والمهندسة إيمان عباس، رئيس حي وسط، والفنان محمد شحاتة، مدير قصر ثقافة الشاطبي، وفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص.