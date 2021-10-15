الأثنين.. نقابة المهن التمثيلية تعقد موتمرا صحفيا لكشف تفاصيل انتخابات التجديد

يعقد في السادسة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا للدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية للاعلان عن تفاصيل الانتخابات التي ستجرى أول نوفمبر.

ويعقد المؤتمر في مقر نادي نقابه المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم يوم الاثنين المقبل في السادسة مساء.

وكشف عزوز عادل؛ عضو نقابة المهن التمثيلية عن رأيه في إعلان الدكتور أشرف زكي عن دعمه له في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن التمثيلية.

وقال عزوز عادل؛ لصدى البلد:" أشرف زكي يضعني ضمن القائمة التي يدعمها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية ويراها صالحة لاستكمال المسيرة معه".



وتابع عزوز عادل: "هذا ما ننتظره دائما من الدكتور أشرف زكي؛ الحب والود والعطاء ولم شمل العائلة".



اختتم عزوز عادل قائلا:" أحب أن أوجه له الشكر وأقول له" ده العادي بتاعك وجمايلك وخيرك علينا وأنت مصدر الأمان بالنسبة لنا ودعمك أعطي لنا الثقة".

أشرف زكي : لا نية لتأجيل انتخابات التجديد النصفي:



أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه لا نيه لتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي :" الانتخابات ستكون في موعدها يوم ٥ نوفمبر وأعلن تأييدي لخماسي المجلس أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وتابع :" بالتأكيد ادعمهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة ناجحة بدأنا مع بعضنا البعض ؛ وأصبحنا حاليا متفاهمين بدرجة كبيرة ولا أفرض على أحد أي قرار بكل تأجيل وكل فرد من حقه اختيار من يراه افضل ؛ ولكن أتمني فوز الخماسي "