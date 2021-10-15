لمدة شهر.. زوجة خالد الصاوى تكشف تفاصيل مرضه ومدة غيابه

كشفت مي كريم، زوجة الفنان خالد صاوي، تفاصيل مرض الفنان خالد الصاوى بالغضروف، مؤكده أنه كان مصابا بالغضروف منذ 7 سنوات.

وأكدت مي كريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن الإصابة تجددت لخالد الصاوى خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن إصابته حاليا خفيفة ومن المتوقع أن يتعافى سريعا.

وعن تفاصيل الإصابة، روت زوجة الفنان خالد الصاوى، أن الفنان أصيب أثناء تصوير أحد أعماله الفنية الجديدة، موضحة أنه يتابع من وقتها حالته المرضية مع عدد من الأطباء في مصر.

وأكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد صاوي، أن تعليمات الأطباء كانت الحصول على راحة تامة لمدة لا تقل عن شهرا، بالإضافة الالتزام بالعلاج.



وفي السياق نفسه أشارت مي كريم، زوجة الفنان خالد صاوي، إلى أنه من المرتقب تقديم الفنان خالد الصاوى أعمال فنية في رمضان المقبل، وأيضا كان كان يصور عمل فني مع الفنان آسر ياسين من تأليف المستشار تركي آل الشيخ.