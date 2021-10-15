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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوط أرضى بطريق الكورنيش في المنتزه بالإسكندرية .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي

أعلن حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية إصلاح هبوط أرضى بطريق الكورنيش بنطاق  الحي  بناء على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى.

وفور ورود بلاغ بهبوط أرضى بطريق الكورنيش أمام شارع جلال حماد ،تواجدت على الفور إدارة المتابعة الميدانية والطرق بالحى ، أثناء قيام شركة الصرف الصحي بأعمال الكشف على موقع الهبوط الأرضي، وتبين أن سبب الهبوط هو وجود تآكل في الجزء العلوي من جسم غرفة الصرف المجاورة للهبوط.

وتم الكشف علي سلامة خط الإنحدار و الطرد المار أسفل طريق الكورنيش بالكاميرات التلفزيونية وتبين سلامة الخطين ؛ وتمت أعمال الترميم لجسم الغرفة المتهالك وتركيب غطاء فايبر جديد بمعرفة شركة الصرف الصحي ووضع طبقة سن و تسليم الموقع  لمديرية الطرق لإتخاذ إجراءات إعادة الشيء لأصله.

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جاء ذلك بتواجد جميع مندوبي شركات المرافق العامة ( مياه - غاز ) لتامين الكابلات و المواسير والخطوط أثناء أعمال الحفر بالتنسيق مع أدارة المتابعة الميدانية و الطرق وتمت الأعمال بوجود مدير عام المشروعات ومدير الصيانة والتشغيل بشركة الصرف الصحي، ومدير قطاع المنتزه أول بمديرية الطرق والنقل.

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الاسكندرية إصلاح هبوط أرضى الكورنيش محافظة الاسكندرية حي المنتزه أول

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