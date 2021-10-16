وزيرة التضامن: استقبلنا 5 آلاف طلبا للتعافي من المخدرات في 7 أشهر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة توفر العديد من الخدمات للأطفال، منها نشر الثقافة الإيجابية للتربية الأسرية، موضحة أن الوزارة تتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لتوعية الأطفال داخل المدارس.



وأضافت “نيفين القباج” خلال كلمتها بـ افتتاح مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، أن الوزارة تتعاون أيضا مع الهلال الأحمر المصري لزيادة وعي الأطفال تجاه الإسعافات الأولية.



وأوضحت ان الوزارة تتابع عن كثب مشكلة الإدمان والتعاطي، داخل قرى الريف والمناطق السكنية الجديدة، منوهة إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 4 عيادات لعلاج الإدمان، من بينهم عيادة خاصة للفتيات والنساء.



وأشارت إلى أن الوزارة استقبلت ما يقارب من 5 آلاف طلب للتعافي خلال الـ 7 أشهر الماضية، منوهة إلى أن الوزارة توفر مشروعات للمواطنين المتعافين من خلال التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الداخلية.