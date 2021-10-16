خلال افتتاحه مشروعات إسكان بديل.. الرئيس السيسى يكشف تكلفة إزالة المخلفات في المناطق السكنية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت مجموعة من مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر وجاء أبرز ما صرح به كالتالى:



هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : إن تكلفة إزالة المخلفات في المناطق السكنية والمحلات التجارية في مصر ، يصل لـ 800 مليون جنيه ، متابعا : " دي القاهرة وحدها لما جينا نتكلم مع الشركات عشان حي غرب وشرق بس مش كل القاهرة .. أما القاهرة كلها ممكن التكلفة توصل لـ 2.5 مليار جنيه وده نتيجة إننا معندناش نظام في المباني " .



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح مناطق سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة بمنطقة السادس من أكتوبر : تعاونكم معانا كمواطنين في تقليل فرص المخلفات دي .. أو حتى أننا ندخل في المنظومة بسرعة ، متابعا : " كنت ماشي في محور العصار وبنزل أشوف لوحدي من غير حد لقيت الناس كلها رامية المخلفات في نص الشارع .. ولما حطينا عربات قمامة صغيرة رفضت العربيات اللي بتركن أنها تكون جنبها ".

وأكمل : "هنعمل أيه ؟ .. وبالمناسبة حجم المخلفات اللي محتاج يتشال 40 مليون طن ".



انت كده بتاكل فى أرضك!! الرئيس السيسى يحذر المواطنين من هذا الأمر



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه اتخذ طريق الدائرى خلال وصوله افتتاحية عدد من مشروعات اليوم بالسادس من أكتوبر لافتا إلى أن حجم المبانى الموجود ضخم للغاية وكلها بشكل غير مخطط وغير صحى للمواطنين.



وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر ، عن حجم المبانى الغير مخططة قائلا "هنقول ان كان سببه الدولة ولا الناس ولا النمو السكانى وقولوا زى ما انتم عايزين لكن لام تتوقفوا امام النقاط دى لأن احنا مش هنقدر نعالج كل ده الا بيكم".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن البعض يرغب فى البناء بجوار أرضه فيجد أن جيرانه ومن حوله يرغبون فى نفس الأمر معقبا " انت كده بتاكل فى أرضك اللى هى الأرض الخضرا اللى بتطلع إنتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد".

أنا معرفش اسكت.. الرئيس السيسى يكشف حجم التعديات على الأراضى الزراعية



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لديه خياران بشأن المبانى الغير مخططة فى مصر معقبا " يا اما اشوف واسكت أو اشتغل وانا معرفش اسكت وانتم متسكتوش ولازم تحلوا معايا القضية ".



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر أن حجم المخلفات والتعدى على الأراضى التى تم رصدها خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية كانت 2.8 مليون والذين تقدموا طلبات بشان هذا الأمر معقبا " دى قضية دولة وناس ولا زم نخلى بالنا من من نفسنا كويس " .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن البعض يرغب فى البناء بجوار أرضه فنجد أن جيرانك ومن حولك يرغبون فى نفس الأمر ، معقبا: " انت كده بتاكل فى أرضك اللى هى الأرض الخضرا اللى بتطلع انتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد".

الرئيس السيسي : 800 مليون جنيه حصيلة تجميع مقابل النظافة في مصر



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة ازالة المخلفات في المناطق السكنية والمحلات التجارية في مصر ، يصل لـ 800 مليون جنيه .

وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح مناطق سكنية بديلة للمناطق الغير آمنة بمنطقة السادس من أكتوبر، قائلا: تعاونكم معنا كمواطنين في تقليل فرص المخلفات دي .. أو حتى أننا ندخل في المنظومة بسرعة .

زي الكتاب ما بيقول .. السيسي : حظيرة لكل شقة عشان اللي عايز يربي وتعرفوا إننا جادين



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : كل ما تتوفر أراضي هنقدر نعمل الخطط دي كلها على مستوى الدولة بالكامل .. ولو قولتم 500 ألف وحدة بـ 500 ألف جنيه .. يعني المليون يكلفوا 500 مليار جنيه ، متابعا : " الموضوع مش اقتصادي خالص احنا بنحاول نحل المشكلة اللي احنا فيها " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح عدد من مشروعات السكن البديل بالسادس من أكتوبر : احنا قولنا هنسيب حظيرة قدام كل بيت ، واللي عايز يربي حاجة أحنا وفرنا مكان مع شقته .. وبقول الكلام ده عشان تعرفوا اننا جادين مع الناس .. والحاجة اللي بعملها متكاملة أوي .. ومحدش بيعمل كده غير الحكومة ومفيش مطور عقاري .

وأكمل : بنعمل زي الكتاب مابيقول ، وخلال سنتين أو تلاتة عاملين حسابنا نخلص اللي بنكلم فيه دلوقتي .



الرئيس السيسى: وأنا جاى على الدائرى تفاجئت بعدد ضخم من المباني غير المخطط لها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن حجم المبانى غير المخططة قائلا: "هنقول إن كان سببه الدولة ولا الناس ولا النمو السكانى وقولوا زى ما انتم عايزين لكن لام تتوقفوا امام النقاط دى لأن احنا مش هنقدر نعالج كل ده إلا بيكم".

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر ، إنه اتخذ طريق الدائرى خلال وصوله افتتاحية عدد من مشروعات اليوم بالسادس من أكتوبر، وتفاجئ بحجم المبانى الموجود الضخم للغاية وكلها بشكل غير مخطط وغير صحى للمواطنين .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن البعض يرغب فى البناء بجوار أرضه فيجد أن جيرانه ومن حوله يرغبون فى نفس الأمر معقبا: " انت كده بتاكل فى أرضك اللى هى الأرض الخضرا اللى بطلع إنتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد " .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح اليوم السبت مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر .