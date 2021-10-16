استجابة لـ صدى البلد.. إزالة القمامة وتوفير حاويات لسكان شارع أبو بكر الصديق بالعجمي

استجابة لما نشر بخدمة بين الناس فى موقع "صدى البلد الإخبارى" وتم إزالة القمامة وتوفير الحاويات بالتنسيق مع شركه نهضه مصر للخدمات البيئية الحديثة لتوفير حاويات بالمكان في اقرب وقت ممكان.



وجاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة فى موقع "صدى البلد" تحت عنوان «توفير صناديق للقمامة مطلب سكان شارع أبو بكر بالعجمي».



يذكر أنه سادت حالة من الاستياء بين سكان شارع أبو بكر الصديق بحي العجمي والواقع في نهاية كوبري الكيلو 21 قبلي محافظة الإسكندرية، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة، وعدم وجود صناديق لجمعها ورفض سيارات الجمع دخول الشوارع الجانبية، مما أدي لتزايد الخوف من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.



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