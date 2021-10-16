عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. إزالة القمامة وتوفير حاويات لسكان شارع أبو بكر الصديق بالعجمي

صدى البلد

استجابة لما نشر بخدمة بين الناس فى موقع  "صدى البلد الإخبارى" وتم إزالة القمامة وتوفير الحاويات بالتنسيق مع شركه نهضه مصر للخدمات البيئية الحديثة لتوفير حاويات بالمكان في اقرب وقت ممكان.


وجاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة  فى موقع "صدى البلد" تحت عنوان «توفير صناديق للقمامة مطلب سكان شارع أبو بكر بالعجمي».


يذكر أنه سادت حالة من الاستياء بين سكان شارع أبو بكر الصديق بحي العجمي والواقع في نهاية كوبري الكيلو 21 قبلي محافظة الإسكندرية، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة، وعدم وجود صناديق لجمعها ورفض سيارات الجمع دخول الشوارع الجانبية، مما أدي لتزايد الخوف من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. 
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

ازالة القمامة خدمة بين الناس استجابة العجمى استجابة لصدى البلد

ترشيحاتنا

البلطي بـ30 والبوري 80 جنيها.. أسعار السمك في الأسواق اليوم.. فيديو

أول سيدة عربية.. مدبولي يُهنئ رئيسة الحكومة التونسية على المنصب الجديد

السيسي: لابد من تفعيل منطقة التجارة الحرة في إفريقيا كقاطرة جديدة للتنمية

سحر محمد صلاح أمام واتفورد.. هدف من كوكب آخر للفرعون المصري.. شاهد

حكايه بطولة.. منتخب مصر يتوج بـ ثالث لقب أفريقي في تاريخه 1986

70 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام توسكر الكيني بهدف بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

انتقاما لإصابة زملائهم خلال تدافع.. 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

كورونا يصطاد 3 أشخاص من بعثة الزمالك قبل ساعة من مباراة توسكر الكيني

السجن المشدد 10 سنوات ينتظر صاحب بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس السيسي..تفاصيل

فى 400 حكم تأديبي.. المحكمة العليا ترفض براءة الأطباء والصيادلة الممتنعين عن تكليف العمل

هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ