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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هربا من العقوبة.. شاب يختبأ في شجرة

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية صورا لشاب قامت الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك بالقبض عليه منذ أيام أثناء إختبائه أعلى شجرة أمام منزله هربا من العقوبة و السجن . 


و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على شاب في مطلع الأربعينات  كان مختبأ في أغصان شجرة عالية أمام منزله من الشرطة حتى وصل أحد الأطباء المتخصص في مجال الصحة العقلية و أقنعه بالنزول على الأرض . 

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تبدو واقعة كوميدية و مضحكة، إلا أن الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك واجهت مجرم من نوع غريب، فقد قرر أن يختبأ بين أغصان شجرة عالية أمام منزله بعد أن قام بالإعتداء على والدته بلا سبب و قامت بطلب الشرطة له و لكنه فر هاربا خارج المنزل . 
ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن والدة الشاب أوضحت أنه يقوم بتصرفات غير متزنة منذ فترة، فقد قام بالإعتداء بالضرب على سيدة في سيارتها في الشارع بدون أسباب، فأضطرت السيدة إبلاغ الشرطة لإلقاء القبض عليه . 
جدير بالذكر أن الشرطة الامريكية تمكنت من إلقاء القبض على الشاب و عرضه على طبيب مختص في الأمراض العقلية و الذي أثبت وجود اضطرابات نفسية و عقلية لدى الشاب .

 

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رواد التواصل الإجتماعي الولايات المتحدة الامريكية شاب الشرطة القبض شجرة هرب السجن

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