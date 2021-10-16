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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا للدوري .. سيراميكا كليوباترا يهزم بايونيرز 1-0 وديا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على "بايونيرز" بهدف دون رد في المباراة الودية التى جمعت الفريقين صباح اليوم.

ويحاول الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا استغلال المباريات التجريبية، من أجل تجهيز كل عناصر الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري العام.

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مُجريات وسط الملعب، وتماسك فريق بايونيرز بشكل كبير، وتصدت دفاعاته للعديد من الفرص التى اتيحت لفريق سيراميكا كليوباترا خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفضل الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، الحفاظ على التشكيل الذي بدأ به اللقاء، ومع استمرار الضغط الهجومي.. استطاع محمد إبراهيم أن يخترق الجبهة اليسرى ويراوغ دفاع بايونيرز ويرسل كرة عرضية أرضية يسددها باسم مرسي مباشرة في المرمى، معلنًا إحرازالهدف الأول لنادي سيراميكا كليوباترا.

وحارل فريق بايونيرز العودة باللقاء لنقطة التعادل، ولكن يقظة القائد عامر عامر، الحارس المخضرم أبطلت كل محاولات المنافسين.

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