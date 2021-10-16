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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برلماني: السكن الكريم للمصريين من أولويات حقوق الإنسان في عهد السيسي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد النائب المهندس أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بمشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم، منوها بأن حق السكن الكريم للمصريين أصبح في مقدمة حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي.

وقال مسعود - في تصريح - إنه "لا توجد دولة على مستوى العالم كله تفعل ما تفعله مصر في هذا الملف المهم، خاصة وأن مصر توفر الوحدات السكنية وبمواصفات هندسية وفنية وصحية رفيعة المستوى لأهالينا من البسطاء والفقراء وبالمجان، بل والأهم من ذلك التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تأسيس الوحدات السكنية وإمدادها بجميع الأجهزة الكهربائية والأثاث ليذهب المواطن إلى مسكنه الجديد ولا يحمل سوى متعلقاته الشخصية فقط".

وشدد على أهمية كلمة الرئيس السيسي، والتي أكد فيها أهمية مواجهة البناء غير المخطط، وكذلك الحاجة لبرنامج نظافة جيد، حيث أن حجم المخلفات التي تصدت لها الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 2.8 مليون طن.. كما شدد على أهمية المواجهة الحاسمة فى ملف التعدى على الأراضى الزراعية والبناء العشوائي ومخالفة الاشتراطات التي تضعها الدولة حتى يتم القضاء نهائياً على مثل هذه الظواهر الخطيرة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى والحياة المعيشية للمواطنين.

ووجه التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، وللدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة، على الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر، والتي حققها قطاع الإسكان وتدعو للفخر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المجتمعات العمرانية رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

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