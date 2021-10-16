جمارك الأقصر تحبط 148 عملية تهريب بـ928.6 ألف جنيه

أحبطت إدارة مكافة التهريب الجمركي بجمارك الأقصر برئاسة محمد المغربي، 148 عملية تهرب خلال سبتمبر الماضي والتي شملت بضائع مختلفة بقيمة 928.6 ألف جنيه.



ووفقا لتقرير صادر عن جمارك الأقصر، فإن المضبوطات كانت عبارة عن كميات من "سجائر، قطع غيار سيارات ودراجات نارية، أدوات كهربائية وصحية ومنزلية، مبردات مياه، لعب أطفال، إطارات دراجات نارية، إكسسوار محمول وزيوت سيارات، أدوات ومستحضرات تجميل".



نجحت إدارة المنفذ الجمركي في تحرير 148 محضر تهرب جمركي، بعد تشكيل لجنة فنية من " محمد الليثى،عبد الجواد حمام ، منتصر محمدين، رومانى حنا ،على علام ،محمد عبدالله،إسماعيل أحمد، محمد جمال،أحمد صابر، حسن أحمد "، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم برئاسة العميد سامح دسوقى، بجنوب الصعيد والعميد حسام أبو المعالي من مباحث أسيوط وعضوية كلا من " العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وجابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبد الوهاب وأحمد حسن".



وتم اخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي، بتلك الوقائع، والتصالح بين المنفذ الجمركي و أصحاب البضائع المهربة بعد سداد الرسوم المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

