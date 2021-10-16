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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في ظل رقابة الحكومة.. برلماني: انخفاض ملحوظ في حجم مخالفات البناء

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب

ثمن النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في إنهاء ظاهرة العشوائيات بشكل شبه كامل، تلك القضية التي لم يتم تسليط الضوء عليها إلا في عهد الرئيس الرئيس السيسي الذي يمتلك الجرأة في اقتحام الملفات المعقدة والشائكة.

 

و أكد " مسعود" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن حديث الرئيس السيسي بشأن التركيز على مخالفات البناء ومواجهتها يوضح إصراره الشديد علي تطبيق آلية البناء المخطط ومجابهة أي نوع من مخالفات البناء.

 

ولفت عضو لجنة الإسكان، إلي أن حجم مخالفات البناء يشهد تضاءل وانخفاض ملحوظ لا سيما في ظل وجود رقابة عالية من الحكومة، وايضا بسبب قرار إحالة المخالفين بشكل فوري للنيابة العسكرية ما يوضح الجدية في التعامل مع هذا الملف.

 

واختتم النائب حديثه، قائلا : لقد استطعنا القضاء علي المناطق غير الآمنة بنسبة كبيرة منها وذلك من خلال منح المواطنين العيش في بيئة حضارية وبمستوي حياة كريمة.

 

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة إلى الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، والجامعات التي تدرس المجتمعات وتطورها، بخصوص البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، اليوم "السبت": “أنا بقول الكلام ده للإعلاميين والمفكرين والمثقفين، والجامعات التي تدرس علوم الاجتماع والمجتمعات وتطوراتها حتى تدرس الكلام اللي إحنا فيه ده وتقول نعمل فيه إيه”.

 

وأضاف الرئيس متحدثًا عن التعدي على الأراضي: «كل المباني اللي بتتبني على الأراضي الزراعية عيب مين، يقولك المحليات مش قادرة»، متابعًا: «السبق بتاع التعديات كبير، وهقولكم على حاجة وتقولوا أنت بتكرر الكلام كتير ليه».

 

وأكمل: «بكره عشان بسجل مواقف على نفسي وعلى الحكومة وعليكم، أصل هي القضية مش قضيتي لوحدي ولا قضية الحكومة ولا قضيتكم لوحدكم، دي قضيتنا كلنا قضية دولة إذا كنتم ترغبوا في دولة ذات شأن».

الرئيس السيسي حياة كريمة المناطق غير الأمنة مخالفات البناء الأسكان القيادة السياسية

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