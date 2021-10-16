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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علم اجتماع:لم يهتم أحد بملف المناطق غير الآمنة إلا الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت  هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، إن  أقسام  الاجتماع في كليات مصر قدموا دراسات عن المناطق غير الآمنة عبر سنوات كثيرة، وتلك المناطق كان يعيش فيها الناس بشكل غير آدمي .


وأضافت هدى زكريا في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "المناطق غير الآمنة كانت مكانا لتجار المخدرات والإرهابيين  وتلك المناطق تصدر المخاطر للمجتمع".

 

وتابعت هدى زكريا: "سكان المناطق غير الآمنة تم نقلهم لأماكن أفضل واستردوا إنسانيتهم مرة أخرى  بعد  اهتمام الرئيس السيسي بالقضاء على المناطق غير الآمنة في مصر".

وأكملت هدى زكريا: "لم يهتم أحد  بـ  حل ملف المناطق غير الآمنة في مصر إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

ولفتت هدى زكريا: "طوال سنوات كثيرة ماضية لم يتم التحرك في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة ولكن الرئيس السيسي قرر أن يقتحم هذا الملف ويحله بشكل كامل، والقضاء على المناطق غير الآمنة أمر في مصلحة كافة أفراد المجتمع وليس سكان تلك المناطق فقط ".
 

السيسي العشوائيات المناطق غير الأمنة مصر صالة التحرير اخبار التوك شو

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