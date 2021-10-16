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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: ضخ 9 آلاف طن سلع أساسية يوميا.. والمخزون الاستراتيجي يكفي 3 أشهر

السلع الأساسية
السلع الأساسية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة يوميا إضافة إلى بعض السلع الأخرى من الدقيق والمسلي و الحلاوة الطحينية ومساحيق الغسيل لأكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن مقيد على 22 بطاقة تموينية .

 

من جهته أكد اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالمخازن ومنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ، في زيادة مستمرة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا يبلغ الحد الأدنى للمخزون في المخازن 3 أشهر لكل سلعة على مستوى جميع الفروع .

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من جهته أكد السيد دايره وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية خلال جولة تفقدية على المنافذ والمخازن التموينية بالمحافظة على استقرار الحالة التموينية بالمحافظة مشيرا إلي أنه لدينا 4 آلاف منفذ تمويني يخدم 5 ملايين و 55 الف مواطن في المحافظة .

 

وقال دايره أن الشركة العامة لتجارة الجملة توفر يومياً كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز، مشيرا إلي وجود احتياطي استراتيجي يكفي أكثر من 3 أشهر ، و تقوم المديرية بزيادة كميات المعروض من السلع لإحداث توازن في السوق ومنع ارتفاع الأسعار عن المعدلات الطبيعية.

 

اخبار مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية مال واعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي

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