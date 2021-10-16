التموين: ضخ 9 آلاف طن سلع أساسية يوميا.. والمخزون الاستراتيجي يكفي 3 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة يوميا إضافة إلى بعض السلع الأخرى من الدقيق والمسلي و الحلاوة الطحينية ومساحيق الغسيل لأكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن مقيد على 22 بطاقة تموينية .

من جهته أكد اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالمخازن ومنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ، في زيادة مستمرة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا يبلغ الحد الأدنى للمخزون في المخازن 3 أشهر لكل سلعة على مستوى جميع الفروع .

من جهته أكد السيد دايره وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية خلال جولة تفقدية على المنافذ والمخازن التموينية بالمحافظة على استقرار الحالة التموينية بالمحافظة مشيرا إلي أنه لدينا 4 آلاف منفذ تمويني يخدم 5 ملايين و 55 الف مواطن في المحافظة .

وقال دايره أن الشركة العامة لتجارة الجملة توفر يومياً كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز، مشيرا إلي وجود احتياطي استراتيجي يكفي أكثر من 3 أشهر ، و تقوم المديرية بزيادة كميات المعروض من السلع لإحداث توازن في السوق ومنع ارتفاع الأسعار عن المعدلات الطبيعية.