فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للسكن في مدن جامعة عين شمس

أعلنت المدن الجامعية لـ جامعة عين شمس، أنه سيتم فتح باب التقدم للمرحلة الثانية والشهادات المعادلة، اعتبارا من اليوم الأحد، 17 أكتوبر وحتى 20 من الشهر ذاته، بعد حصر الأماكن المتبقية من تسكين المرحلة الأولى.



وأكدت المدن الجامعية أنه لن يتم تسكين أي طالب أو طالبة؛ إلا بعد إحضار ما يفيد تلقيه لقاح كورونا.



وأشارت إلى أن التسكين سيتم؛ عقب ظهور نتائج القبول على الموقع، وبعد إجراء الكشف الطبي الشامل على جميع الطلاب المقبولين للتسكين، والذي بدأ من 10 أكتوبر، وسيتم تسكين للطلاب الناجحين والمنقولين للفرقة الأعلى والأولوية في القبول للأعلى في التقدير والأبعد في المسافة.





ولفت إلى أن التسكين سيكون فرديا بالمدينة طلبة، والمدينة طالبات، لاتباع الإجراءات الاحترازية، وسيتم تحديد موعد المرحلة الثانية للتسكين، بعد تحديد أعداد المقبولين بالمرحلة الأولى.



الأوراق المطلوبة:



- 2 صورة القبول علي موقع الزهراء.

- صورة من كارت تلقي التطعيم او ما يثبت تلقي التطعيم.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي سارية الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للضامن سارية.

- 6 صور شخصية للطالب.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو تليفون أو غاز) على نفس العنوان المدون بالرقم القومي.

- في حالة وفاة الوالد؛ يقدم صورة من شهادة الوفاة + صورة من شهادة ميلاد الطالب + صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- الطلاب المستجدون؛ عليهم إحضار بطاقة الترشيح الأصلية أو صورة منها أو كارنية الكلية وصورة من شهادة الثانوية العامة.