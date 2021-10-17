عمره 88 عاما.. مايكل كين لن يعتزل التمثيل ويقدم أعمالا جديدة قريبا

قال الممثل البريطاني الشهير مايكل كين إنه لن يعتزل التمثيل، وذلك بعدما تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وأثار الجدل حول هذه الشائعة.

السير مايكل كين الذي يبلغ من العمر 88 عاما، وقدم على مدار مشواره الفني أكثر من 130 فيلما، تحدث عن مشواره حياته المهني في مقابلة مع إذاعة بي بي سي، وفهمت تصريحاته بطريقة خاطئة.

ردا على سؤال حول موعد تقاعده في مقابلة بي بي سي، قال مايكل كين إنه قضى أكثر من 50 عاما في الاستيقاظ مبكرا لإنتاج وتصوير الأفلام، وتحدث عن حاجته للتخلص من المنبه الخاص به.

لكنه عاد مرة أخرى ليصحح ما قاله وكتب تغريدة على تويتر مقتضبة يؤكد فيها على أنه لم يعتزل التمثيل.

وأكدت مصادر مقربة من الممثل الإنجليزي الشهير على أنه يستعرض حاليا فيلمين معروضين عليه، لكنه لم يستقر على المشاركة فيهما بعد.

وقال مايكل كين في مقابلته إنه إلى جانب التمثيل، ألف العديد من الكتب التي حققت نجاحا، وذلك في الأوقات التي لا يكون فيها ممثلا، خاصة أن الكتابة لا تتطلب مغادرة سريره الخاص.

تكريم مايكل كين

شهد حفل افتتاح مهرجان كارلوفي فاري العديد من المشاهد المتميزة في أغسطس الماضي، كان أبرزها تكريم الممثل الانجليزي مايكل كين الذي يبلغ من العمر 88 عاما، وصعوده على المسرح بالعكاز.

استقبل جمهور مهرجان كالوفي فاري مايكل كين بترحاب وتصفيق مستمر لتكريمه على مسيرته الطويلة الناجحة التي نال فيها العديد من الجوائز على رأسها الأوسكار، ونال جائزة كريستال جلوب.

وتحدث مايكل كين في كلمة مؤثرة إلى الجمهور حول مسيرته الفنية وبداياته، وأبرز المراحل والنجاحات التي مر بها، قبل حصوله على درع التكريم عن مشواره.

تميزت عودة مهرجان كارلوفي فاري بأجواء من التفاؤل والمتعة، بعد تأجيله مرتين من قبل بسبب وباء كورونا، في ظل انخفاض معدل انتشار الوباء وإصابات كورونا في جمهورية التشيك.