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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

دينا الشربيني - حسن
دينا الشربيني - حسن أبو الروس وزوجته غادة والي

قام كل من الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي مصممة الجرافيك العالمية بإلغاء متابعتهما لبعض عبر تطبيق الصور إنستجرام، لتثار حالة من الجدل حول انفصاله عن زوجته بعد 4 أشهر فقط من حفل زفافهما. 

قرار إلغاء المتابعة بين حسن أبو الروس وزوجته غادة والي ، جاء تزامنا مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الحالية، وعدم تواجد الزوجة مع الزوج في الفعاليات، وظهوره باستمرار مع الفنانة دينا الشربيني في الفعاليات، لاسيما بعد الديو الذي جمع بينهما «فلتت مني».

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زفاف حسن أبو الروس وزوجته غادة والي 

في شهر يونيو الماضي، احتفل حسن أبو الروس بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، والتقط مع عروسه صور الزفاف بحديقة “زيد بارك”.

وارتدى حسن أبو الروس بدلة غير معتادة على العريس فيما ظهر أصدقائه عمر السعيد وسامح كمال بأطقم حمراء. 

حسن أبو الروس اشتهر بالمشاركة ضمن العصابة في مسلسل بـ 100 وش، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بنت السلطان.

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تفاصيل قصة الحب 

في شهر سبتمبر الماضي، روي الفنان حسن أبو الروس عن تفاصيل تعرفه على زوجته، قائلا:" اتعرفت عليها في رحلة لـ فتينام ومن ثم أصبحنا أصدقاء لفترة.
وتابع" أبو الروس" خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي" : "أنا عامل مفاجأة المرة دي لـ غادة وكاتب اسمها على الشراب".

كما روت غادة والي، مصممة الجرافيك، تفاصيل تعارفها على زوجها الفنان حسن أبو الروس، قائلة: “إحنا اتقابلنا في فيتنام مش في مصر".

وأوضح “حسن أبو الروس” خلال حوارها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي”،: أنه يعشق التنقل والسفر، متابعا:" بحب أروح أماكن غريبة وبلاد غريبة..كان فيه رحلة بالصدفة هي كمان كانت فيها وبدأت رحلة التعارف".

من جانبها قالت غادة والي، مصممة جرافيك، زوجته :" متوقعناش إن الفرح يبقى ترند بالشكل دا..إحنا كنا عايزين نفرح بس".

 

ديو حسن أبو الروس ودينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني- عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام- مقطع فيديو قصيرا، من كليبها الجديد مع حسن أبو الروس، والذي يحمل اسم «فلتت مني» معلنة طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلقت عليه: «ادخلوا دلوقتي شوفوا فيديو #فلتت_مني عشان تفلت منكوا انتوا كمان». 

كما ظهرت دينا الشربينى برفقة حسن أبو الروس داخل سيارتة المكشوفة وهما يرقصان على أغنية الأخير  قبل يوم من افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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