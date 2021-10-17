عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على فوائد تناول كوب من الشاى مع الزبيب

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض فوائد تناول  الشاى  مع  غلى  ١٠ حبات من الزبيب في ماء كما يغلي الشاي ويصفي ويشرب في اي وقت  كوب منه كل يوم 

ومفيد خاصة للمدخنين والذين يعانون من البلغم وكذلك مفيد للمعدة.


 


 

بعض فوائد الزبيب مع الشاى..


 

1- مخفض لضغط الدم المرتفع

2- مخفض للكوليسترول في الدم

3- واقي من أمراض سرطان القلب

4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء

5- طارد للبلغم

6- مقاوم للميكروبات والفيروسات

7- مضاد للأكسدة

8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان

9- مخلص للجسم من السموم

10- مقلل للدم في الدورة الشهرية

11- مقوي للطحال والكبد والمعدة

12- مقوي للذاكرة

13-واقي من سرطان القولون

14- واقي للعيون من الأمراض

15- واقي من هشاشة العظام

16-مضاد للالتهابات

17- ملين

18- منقي للدم

19- مصفي ومنقي للصوت

♧*الامراض التي يعالجها الزبيب*♧

1- الامساك.

2- البواسير.

3- تسوس الاسنان.

4- التهاب اللثة.

5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.

6- امراض الكبد والمرارة.

7- سوء التغذية  ونقص الوزن.

8- التهاب الحلق.

9- أمراض الرئة والصدر.

10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة

11- تقطير البول.

12- الملاريا.

13- داء النقرس.

 

الشاى مع الزبيب زبيب أكل الزبيب

موضوعات متعلقة

أبرزها شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية لـ ضيق التنفس

ترشيحاتنا

عاجل| اختطاف 17 مبشراً أمريكياً في هذه الدولة.. تفاصيل

أجرأ فساتين 5 نجمات فى اليوم الثالث لمهرجان الجونة .. شاهد

أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.. صلاة الفجر بدون تباعد بين المصلين في الحرم المكي

هل يحاسب الله العبد على ذنوب قديمة تاب منها؟.. الإفتاء توضح

تطلقها آبل غدا.. تسريبات تكشف أجهزة MacBook Pro

موعد مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة .. فيديو

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

تفاصيل حالة بيل كلينتون الصحية بعد إصابته بـ تعفن الدم

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

دخول كلب موسوعة جينيس لـ حمل أكبر عدد من كرات التنس داخل فمه|صور

نوستالجيا .. المريلة|كيف تغيرت من الشكل الطفولي للكاجوال

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ