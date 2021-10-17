تعرف على فوائد تناول كوب من الشاى مع الزبيب

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض فوائد تناول الشاى مع غلى ١٠ حبات من الزبيب في ماء كما يغلي الشاي ويصفي ويشرب في اي وقت كوب منه كل يوم

ومفيد خاصة للمدخنين والذين يعانون من البلغم وكذلك مفيد للمعدة.









بعض فوائد الزبيب مع الشاى..





1- مخفض لضغط الدم المرتفع

2- مخفض للكوليسترول في الدم

3- واقي من أمراض سرطان القلب

4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء

5- طارد للبلغم

6- مقاوم للميكروبات والفيروسات

7- مضاد للأكسدة

8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان

9- مخلص للجسم من السموم

10- مقلل للدم في الدورة الشهرية

11- مقوي للطحال والكبد والمعدة

12- مقوي للذاكرة

13-واقي من سرطان القولون

14- واقي للعيون من الأمراض

15- واقي من هشاشة العظام

16-مضاد للالتهابات

17- ملين

18- منقي للدم

19- مصفي ومنقي للصوت

♧*الامراض التي يعالجها الزبيب*♧

1- الامساك.

2- البواسير.

3- تسوس الاسنان.

4- التهاب اللثة.

5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.

6- امراض الكبد والمرارة.

7- سوء التغذية ونقص الوزن.

8- التهاب الحلق.

9- أمراض الرئة والصدر.

10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة

11- تقطير البول.

12- الملاريا.

13- داء النقرس.