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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال احتفال وزارة الأوقاف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "واقع فريد"، والذى يتحدث عن المكانة الفريدة للدولة المصرية في التاريخ الإسلامي، ودورها فى نشر سماحة الدين، بالإضافة إلى دور وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية على مختلف المجالات لخدمة الدعوة والقيام بدورها.

 

وشهد الرئيس السيسى احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، كما كرم الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، عددا من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

 

 

 

الرئيس السيسي السيسي احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي

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