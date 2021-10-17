الحفناوي: تكريم الرئيس لم يخطر على بالي يوما..و الحفاظ على تراب الوطن واجب

أعرب الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، قائلا إنه لم يخطر بباله يوما من الأيام أن يكرم من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف فى تصريح خاص لصدى البلد، أن هذا التكريم نعمة من الله عز وجل ساقها على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار قائلاً: "أشهد الله أني أحب هذا الرجل من يوم ما تولى مهمة إنقاذ مصر والمحافظة على ترابها، لذلك أدعو نفسي وأدعو كل من يقيم على أرض هذا البلد أن يبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن"، خاصة وأن الرئيس يحث دائماً على أن مصر أمانة في أعناقنا.

وشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.