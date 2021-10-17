زى النهاردة.. الأهلي يسحق الأوليمبي بسداسية.. وزكريا ناصف يسجل هاتريك (نوستالجيا)

شهد يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر عام 1982 فوزا ساحقا لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره فريق الأوليمبي بنصف دستة أهداف.

وسحق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره فريق الأوليمبي بستة أهداف نظيفة فى المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد الاسكندرية في إطار منافسات الاسبوع الرابع للدوري العام.

فوزي سكوتي تقدم للمارد الاحمر في الدقيقة 15 من الشوط الاول فى كرة أودعها شباك حارس مرمى فريق الأوليمبي.

وأهدر مصطفى يونس فرصة مضاعفة النتيجة بعد اضاعته لضربة جزاء في الدقيقة 20 وأنقذها حليمو حارس المرمي.

زكريا ناصف سجل هاتريك في الدقائق 5 و 18 و 20 من الشوط الثاني فى شباك حارس مرمى النادي الأوليمبي.

وأضاف فوزي سكوتي هدفا ثانيا له في الدقيقة 13 فى شباك المنافس بينما اختتم مختار مختار مهرجان الاهداف في الدقيقة 45 .

وأقيمت المباراة بعد ساعات قليلة من رحيل عميد المسرح العربي يوسف بك وهبي.

يذكر أن صدى البلد رصد مشاركات النادى الأهلى وصولات وجولات المارد الأحمر فى أدغال إفريقيا.

شارك النادى الأهلي 50 مرة فى البطولات القارية منذ المشاركة الاولي سنة 1976 وحتى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا 2021.

شارك النادى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 32 مرة وفى كأس السوبر الإفريقي 9 مرات وفى كأس افريقيا ابطال الكؤوس 5 مرات وفى كأس الكونفدرالية مرة وحيدة.

حصد النادي الاهلي على مدار تاريخه لقب دورى أبطال أفريقيا 10 مرات وكأس السوبر الإفريقي 7 مرات وكأس افريقيا ابطال الكؤوس 4 مرات وكأس الكونفدرالية مرة واحدة.

خاض فريق الأهلي خلال مشواره الافريقي 381 مباراة جاء آخرها مباراة أمس السبت أمام الحرس الوطني.

فاز النادي الاهلي فى 198 مباراة وتعادل فى 99 وخسر فى 84 مباراة وأحرز المارد الأحمر 587 هدفا واستقبلت شباكه 285 هدفا.

خاض النادى الأهلى ٣٠٠ مباراة فى دورى أبطال أفريقيا وفي أبطال الكؤوس لعب الأهلي 24 مباراة وفى كاس السوبر الإفريقي لعب الأهلي 9 مباريات وفى كأس الكونفدرالية لعب الأهلي 4 مباريات.