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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العلمين تستقبل وفد جامعة ويليام باترسون الأمريكية

الوفد الأمريكى بجامعة
الوفد الأمريكى بجامعة العلمين

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، صباح اليوم الاثنين، وفدا من جامعة ويليام باترسون الأمريكية  وكلية اوشن برئاسة الدكتور  ريتشارد جى هيلدوبلار رئيس جامعة  ويليام باترسون والدكتور جون لارسون رئيس كلية اوشن والوفد المرافق لهما  .

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وتهدف الزيارة إلى  بحث عمل برامج مشتركة بين  جامعة العلمين الدولية  وجامعة ويليام باترسون وكلية أوشن فى كافة المجالات. 

 

وأكد وفد الجامعة الأمريكية  على حرص جامعة ويليام باترسون وكلية اوشن على التعاون مع الجامعات الحكومية والاهلية المصرية وخاصة جامعة العلمين الدولية فى شتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى  مشيدين بالجامعة ومبانيها والبرامج التى تواكب العصر الموجوده بها.

 

ورحب الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية بالوفد حيث قدم شرحاً عن الجامعة والكليات والبرامج الموجودة بها  والخدمات التى تقدمها لطلابها مؤكدا علي  رغبته فى التعاون فى كافة المجالات.

 

حضر اللقاء  الدكتور جوشوا باورز نائب رئيس جامعة ويليام باترسون وكبير نواب رئيس  الجامعة للشؤون الأكاديمية ولورتا ماك لافلين رئيس الفريق الإدارى وعضو مجلس أمناء جامعة ويليام باترسون والدكتورة ايلين جارسيا نائب رئيس كلية اوشن للتعليم الالكتروني والدكتورة  ميساء هايوارد نائب رئيس مشارك للبرامج الدولية  والدكتور مصطفى النعناعى عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين الدولية  والدكتور ماجد فاروق مستشار رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمعلوماتية والدكتورة جيهان جويفل مستشار رئيس الجامعة للتدويل والتعاون الدولى والدكتورة نشوى شاكر مدير برامج كلية الأعمال.
 

الوفد الأمريكى بجامعة العلمين 
الوفد الأمريكى بجامعة العلمين 
الوفد الأمريكى بجامعة العلمين 
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