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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تواجه السيول.. ورئيس شركة مياه الشرب: جاهزون لأي أمطار

رئيس شركة مياه مطروح
رئيس شركة مياه مطروح خلال سيناريو مواجهة السيول


نفذت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الأحد، تجربة حية  لوجود تجمعات لمياه الأمطار  بأحد الشوارع مع  تعطيل أحد المخارج البحرية لشبكة تصريف مياة الأمطار بكورنيش مدينة مرسى مطروح وذلك استعدادا لأي مواقف مشابهة خلال موسم الشتاء.

صدى البلد تابعت خلال بث مباشر سيناريو التجربة الحية لمواجهة السيول  بحضور الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح والمهندس محمد  المنصور رئيس قطاع الدعم الفني والمهندس عمر محمد مدير عام الصرف الصحي.

وأكد  الدكتور  ابراهيم خالد رئيس شركة مياة الشرب الصحي بمدينة مرسي مطروح على استعداد الشركة لموسم الشتاء مضيفا أنه يتم عمل تلك التجربة الحية لمواجهة السيول ولى تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع .

واضاف على مشاركة عدد من معدات الشركة فى سيناريو التجربة الحية لمواجهة السيول   وتتضمن " 14 سيارة صرف صحي سعة 10 م3 و6 معدة شفاط و4 معده مدمجه نافوري و6 بدالات  سيول 8 بوصة و6 بوصة فائقة السرعة و12 سيارة مياة "
وأشار إلى قيام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الدعم للشركة مع التنسيق ومجالس المدن لمواجهة أى مواقف طارئة.

وأوضح أنه تم تجهيز 59 معدة  لمواجهة السيول على مستوى مدن المحافظة المختلفة لافتا أنه تم تطهير الشنايش  استعدادا لمواجهة السيول إلى مواقف طارئة.

وقال محمد خضر مساعد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى للأزمات والمتحدث الرسمي باسم الشركة،  أنه تم تنفيذ سيناريوهات لتعطيل احد المخارج البحرية لشبكة تصريف مياة الامطار بكورنيش مدينة مرسي مطروح وذلك استعدادا لأي مواقف مشابهه خلال موسم الشتاء.
وأوضح مساعد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى للأزمات أن  قامت فرق الأزمات والطوارئ علي الفور بالتعامل مع السيناريو المتوقع حدوثه  في اقل وقت ممكن مشيرا إلي أن سيارات 
وأضاف  مساعد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى للأزمات أنه تم انتشار المعدات والطلمبات ذات القدرات الفائقة في الأماكن الساخنة داخل مدينة مرسي مطروح وذلك لبيان مدي قدرة الفرق لجاهزية تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة وسرعة الانتشار علي المواقع الساخنه في اقل وقت ممكن.
وتابع " خضر " أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوي علي مدار ال 48 ساعة الماضية تحسبا لحدوث أي تداعيات وتغيرات جوية مؤكدا علي أنه تم تطهير شنايش الامطار وشبكات انحدار صرف مياة الامطار وتطهير بيارات المحطات والغرف والمصبات خلال الأسبوعين الماضيين .

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/2011880625644618/

رئيس شركة مياه مطروح خلال سيناريو مواجهة السيول
رئيس شركة مياه مطروح خلال سيناريو مواجهة السيول
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