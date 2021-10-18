ضبط 3 صقور نادرة فى حملة لمحميات البحر الأحمر

تمكنت محميات البحر الأحمر من إزالة ٤ محطات لصيد الصقور، في المنطقة التي تقع بين جبال منطقة «رأس غارب»، و«الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، وضبط ٤ «صقور» بينهم ٣ صقور نادرة وذلك خلال الأحمر حملة مكبرة على محطات صيد الصقور والحيوانات البرية، بسلاسل جبال البحر الأحمر، في منطقتي الزعفرانة وراس غارب في توقيت هجرتها إلى دول أفريقيا.

حملة تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر

وتمكن عدد من الصيادين من الفرار بعد رصدهم للحملة المكبرة وقد نفقت حدايتين بعد أن أصابهم الإعياء الشديد والجوع.

حملة تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر

وكشف مصدر بمحميات البحر الأحمر أن الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة قد تلقى عدة بلاغات بانتشار محطات لصيد الصقور والحيوانا البرية شمال مدينة رأس غارب خاصة خلال هذه الايام وهى فترة موسم الهجرة وذلك مخالفا لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

تم تحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة تمهيدا لاطلاق سراح الصقور التى تم ضبطها بعد قرار النيابة العامة .

حملة تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر

وأكد مسئولو المحمية أن هذه الحملة تعد الأكبر في مجال حماية الحياة الفطرية ، وتتناول أنشطة الصيد الجائر للطيور البرية في البحر الأحمر ، وحماية الطيور الطائرة من مخاطر الصيد الجائر.

تدمير عدد 6 مخيمات

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة ايضا أسفرت عن تدمير عدد 6 مخيمات لعمليات الصيد الجائر للجوارح وخاصة الصقور بالإضافة إلى العثور على عدد صقر حر من النوع (Lanner) وعدد 2 من الصقور من النوع صقر الغروب (Sooty falcon) والذى يعد أحد الصقور المدرجة علي قائمة الأنواع المهددة بخطر الإنقراض علاوة على عدد 2 حدأة (من الجوارح( Black Kite )كذلك صقر من النوع( kestrel ) وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة .

حملة تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر

وكان قد ورد معلومات إلي الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر تفيد بتجمع عدد من صائدي الطيور بمنطقة شمال رأس غارب وذلك بحوالي 30 كم شمالاً باتجاة الزعفرانة (طرسق القاهرة – الغردقة ) حيث وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من باحثي البيئة بالإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للتوجة الي المنطقة واستطلاعها والتأكد من قيام بعض الأعمال التي من شأنها مخالفة قانون البيئة والإتفاقيات الدولية التي تنظم التعامل مع الأنواع من الطيور المهاجرة التي تمر من هذه المنطقة مع اتخاذ الإجراءات لحماية الحياة البرية فى حالة وجود المخالفة .

واهابت وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية و حمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان و البيئة و لعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشان