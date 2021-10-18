من سوريا للخليج.. وصفة حلاوة الجبن العكاوي بالفستق

هناك العديد من الوصفات اللذيذة للسوريين ، ويعشقها الكثير في مصروتقدمها دول الخليج في المناسبات، ولذلك نقدم لكي اليوم عمل حلاوة الجبن العكاوي بالفستق

طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بالفستق

مكونات العجين:

500 جرام من الجبن العكاوي.

كوب من السميد الناعم.

ملعقة صغيرة من ماء زهر.

نصف كوب قطر.

مكونات الحشوة:

كوب قشطة.

كوب حليب مجفف.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

مكونات التزيين:

فستق حلبي مبشور.

كرات من البوظة العربية بنكهات مختلفة.

جوز هند أبيض.

طريقة التحضير:

يوضع الحليب والماء وماء الورد في إناء متوسط الحجم، ويتم الخلط جيداً.

ضعي النشا تدريجياً إلى الخليط مع التقليب باستمرار، حتى لا تتكتل المكونات، وإلى الحصول على القوام الكثيف.

يوضع الماء والسكر معاً في إناء على النار، ويتم التقليب إلى الغليان، ثم يتم إضافة الجبن العكاوي، والسميد تدريجياً، مع التقليب جيداً إلى تمام التمازج.

يترك الخليط إلى أن يبرد والحصول على القوام المتماسك، ثم يتم تقطيع العجينة إلى مربعات، ثم يتم فردها بين ورقتين من الزبدة، ثم تفرد جيداً إلى الحصول على القوام الرقيق.

احشي العجينة بحشوة الحليب السابق تحضيرها، ثم يتم تزيينها بجوز الهند والفستق وكرات البوظة.

ضعي القطر البارد على العجينة.

يقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بجبنة الموزاريلا:

المكونات:

ربع كوب من السكر.

كوب إلا ربع من السميد الناعم.

كوب إلا ربع من الماء.

150 جراما من جبنة الموزاريلا.

نقاط من ماء الورد.

قطر.

علبة قشطة.

كوب من الفستق الحلبي للتزيين.

طريقة التحضير:

اخلطي بين كل من السميد والسكر والماء والجبن وماء الورد معا في إناء على النار، مع التقليب جيدا إلى ذوبان الجبن، والحصول على العجينة المطاطية القوام.

ضعي القطر على لوح التقطيع، وفوقها يتم وضع العجينة الساخنة فوقه، ويتم وضع القطر فوق العجينة أيضا.

افردي العجينة جيدا، ثم يتم تهذيب أطراف العجينة باستخدام السكين.

ضعي القشطة على العجينة المفرودة، ثم يتم لف العجينة رول، ويتم تقطيعها إلى قطع كما تريدين.

ضعي حلاوة الجبن في الثلاجة، وتترك لمدة ساعة تقريبا إلى أن تبرد.

رشي القطر على العجينة مع الفستق الحلبي.

ضعي الحلاوة في طبق التقديم، وتقدم وبالهناء والشفاء.



طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بالجبن العكاوي:



المكونات:

500 جرام من الجبن العكاوي.

كوب من السميد الناعم.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

قطر.

مكونات القشطة:

كوبان من الماء.

كوب من الحليب المجفف.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

كوب قشطة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

كوب من الفستق الحلبي المجروش للتزيين.



طريقة التحضير:



توضع الجبن في الحمام المائي في إناء على النار المتوسطة الحرارة، ثم تقليب الجبن بالملعقة الخشبية جيدا.

ضعي السميد مع الخليط السابق، ثم التقليب باستمرار إلى الحصول على العجينة اللينة القوام.

وضع نصف كوب من القطر مع العجينة، مع الاستمرار في التقليب إلى أن تتشرب العجينة القطر، والحصول على العجينة السهلة الفرد.

فرد العجينة في صينية مدهونة بالقطر، ثم تشكيل العجينة بالحجم الذي ترغب فيه باستخدام السكين.

وضع مقدار من القشطة في كل قطعة من الحلاوة، ثم يتم لفها على شكل رول.

توضع اللفائف في طبق التقديم، وتزيينها بالفستق الحلبي.