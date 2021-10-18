عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد المدن الجامعية وتسكين الطلاب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية داخل المدن الجامعية بطوخ ، وشبرا لمتابعة  أعمال تسكين الطلاب الجدد والقدامى.

 

أقرا أيضا:
جامعة بنها ضمن الأفضل عربيا طبقا لتصنيف كيو إس البريطاني لعام 2022
 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية والدكتور طه عاشور المشرف علي المدينة الجامعية بطوخ.
واطمأن نائب رئيس الجامعة على كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب المقبولين للإقامة فى المدن الجامعية وفقًا للجدول الزمنى للتسكين والتأكد من تطبيق  كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية.


كما شملت الجولة تفقد المطابخ، المطاعم ، والغرف السكنية بالمدن ومتابعة تجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب للعمل على توفير أوجه الراحة لهم داخل المدن الجامعية
وقال نائب رئيس جامعة بنها انه تقرر قبول 974 طالبا وطالبة فى المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها ، بالإضافة الى قبول 176 طالبا بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية ليصبح إجمالي ما تم قبوله هذا العام نحو 1150 طالبا وطالبة.


أطلقت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الارانب على عدد من الأسر بقرية  كفر شبين.


من جانبه أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" ودعم الأسر الأكثر احتياجا بأليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.


وأشار " سوسة" الى أن الجامعة أطلقت مشروع تربية الأرانب في إطار دورها المجتمعي ، مضيفا أنه تم تحديد الأسر المستحقة عن طريق مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي حيث قامت كلية الطب البيطري بمشتهر بالإشراف على تصنيع بطاريات الارانب بالإضافة الى توفير الأعلاف الخاصة بالمشروع.


وأضاف رئيس الجامعة قيام عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال تربية الأرانب بكلية الطب البيطري بتدريب أفراد الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة للمشروع على آليات التربية والطرق الأولية للعلاج.
 

index23
index23
index24
index24
index25
index25
index266
index266
جامعة بنها الإجراءات الاحترازية التضامن الاجتماعي المدن الجامعية المشروعات الخدمية وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات البنية التحتية المستوى الاقتصادي الطلاب المقبولين

موضوعات متعلقة

صدى البلد يرصد مبادرة جامعة بنها لتوزيع بطاريات الأرانب ودعم الأسر الأكثر احتياجا بشبين القناطر .. شاهد

رئيس جامعة بنها يتابع سير تسكين طلاب المدن الجامعية

رئيس جامعة بنها يوجه بإعادة تنسيق الدور الأرضي لمبنى الإدارة ويتفقد المخازن المركزية

ترشيحاتنا

روزاليوسف تمنح وسام الاحترام ودرع المؤسسة لوكيل مجلس النواب محمد أبو العينين

مدير أعمال موسيماني يكشف حقيقة مغادرة مدرب الأهلي لمحل إقامته بأكتوبر

توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

محافظ القاهرة: إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة

بشوادر الحلويات.. فرحة بين الأهالي والزينة تجمل الشوارع في سيناء احتفالا بالمولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

جمع متعلقاته.. مؤشر جديد يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

موسيماني يبدأ في جمع متعلقاته بعد اقترابه من الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

توابع كورونا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ