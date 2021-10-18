نائب رئيس جامعة بنها يتفقد المدن الجامعية وتسكين الطلاب

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية داخل المدن الجامعية بطوخ ، وشبرا لمتابعة أعمال تسكين الطلاب الجدد والقدامى.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية والدكتور طه عاشور المشرف علي المدينة الجامعية بطوخ.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب المقبولين للإقامة فى المدن الجامعية وفقًا للجدول الزمنى للتسكين والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية.



كما شملت الجولة تفقد المطابخ، المطاعم ، والغرف السكنية بالمدن ومتابعة تجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب للعمل على توفير أوجه الراحة لهم داخل المدن الجامعية

وقال نائب رئيس جامعة بنها انه تقرر قبول 974 طالبا وطالبة فى المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها ، بالإضافة الى قبول 176 طالبا بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية ليصبح إجمالي ما تم قبوله هذا العام نحو 1150 طالبا وطالبة.



أطلقت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الارانب على عدد من الأسر بقرية كفر شبين.



من جانبه أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" ودعم الأسر الأكثر احتياجا بأليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.



وأشار " سوسة" الى أن الجامعة أطلقت مشروع تربية الأرانب في إطار دورها المجتمعي ، مضيفا أنه تم تحديد الأسر المستحقة عن طريق مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي حيث قامت كلية الطب البيطري بمشتهر بالإشراف على تصنيع بطاريات الارانب بالإضافة الى توفير الأعلاف الخاصة بالمشروع.



وأضاف رئيس الجامعة قيام عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال تربية الأرانب بكلية الطب البيطري بتدريب أفراد الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة للمشروع على آليات التربية والطرق الأولية للعلاج.



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