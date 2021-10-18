شريهان تهنئ جمهورها بالمولد النبوى الشريف

هنأت الفنانة الكبيرة شريهان جمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر .

حيث غردت شريهان قائلة : " "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) صدق الله العظيم.. في يوم المولد النبوي الشريف رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل عام ومصر والشعب المصري وجميع شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام وأمان وطُمَأْنينة واستقرار".

وكانت أحيت النجمة الكبيرة شريهان، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس والذي اعتبرته مثلها الأعلى في الفن.

ونشرت شريهان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تدوينة كتبت فيها: “رحلوا لكنهم لم يرحلوا مني .. مثلي الأعلى في المسرح والتلقائية أستاذي فؤاد المهندس،الأستاذ 6سبتمبر 1924 #”.

وكان قد كشف الفنان محمد صبحي عن رأيه في عودة النجمة شريهان إلى الأضواء بمسرحية كوكو شانيل بعد غياب عن الساحة الفنية استمر نحو 19 عاما.

وقال محمد صبحي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه أول من اكتشف موهبة الفنانة شريهان، مضيفا أنها تدربت لمدة 8 أشهر حتى تقدم مسرحية روميو وجوليت التي لم يكتب لها الخروج إلى النور.

وأضاف محمد صبحي، أن شريهان لديها طاقة فنية عظيمة، وتعرضت لمراحل أرهقتها وسحبت منها طاقتها، لتأتي عودتها بعد تلك الفترة كدليل على كم الطاقة التي تحتفظ بها تلك النجمة.

وتابع محمد صبحي، أن النجمة شريهان ممثلة وفنانة موهوبة تعشق الفن والجمهور يحبها، كما أن عودتها حاليا بعد غياب تعتبر شيئا عظيما، مردفا: «أتمنى لها تقديم أعمال أكثر نجاحا».