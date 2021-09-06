شهر سبتمبر ذكرى ميلاد ووفاة ملك الكوميديا فؤاد المهندس ..فيديو

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" تقريراً عن ذكرى ميلاد ووفاة الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذي ولد في 6 سبتمبر 1925 وتوفي في 16 سبتمبر عام 2006، عن عمر يناهز ال82 عاما، وتعتبر هذه الذكرى ال15 على وفاته.



وعرض التقرير بعض المعلومات عن الفنان فؤاد ذكي محمد المهندس، الذي ولد بحي العباسية في القاهرة، وكان والده "ذكي المهندس" عالما لغويا، التحق فؤاد بكلية التجارة واشتراك بفريق التمثيل بها، ورأه الفنان "نجيب الريحاني" في أحد الأدوار وأعجب بتمثيله وضمه لفرقته المسرحية، وبعد وفاة نجيب الريحاني انضم المهندس لفريق "ساعة لقلبك".



كما استعرض التقرير أيضاً أهم أعمال الفنان الراحل فؤاد المهندس حيث قدم أكثر من 70 فيلماً مثل "أنا وهو وهي"، "شنبه في المصيدة"، "مستر إكس"، وله العديد من المسرحيات "سك على بناتك"، "سيدتي الجميلة"، "إنها حقاً عائلة محترمة"، وكان له برامج إذاعية كالبرنامج الشهير "كلمتين وبس"، وبرنامج "ساعة لقلبك"، والفوازير الرمضانية.