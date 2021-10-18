اللجنة الأولمبية تستبعد مرشحين من انتخابات اتحاد الطائرة

قررت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، استبعاد شريف الشمرلي وهويدا مندي من انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقرر إقامتها يوم 5 نوفمبر المقبل.



وجاء قرار اللجنة الأولمبية بعد وصول خطاب من الاتحاد الدولي للعبة يتضمن رفض ترشح الشمرلي ومندي حيث إنهما قيد التحقيقات من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.



ورفض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي، الطعون التي تقدم بها شريف الشمرلي وهويدا مندي، على قرار استبعادهما من الانتخابات المقرر إقامتها يوم 5 نوفمبر المقبل.



وقرر اتحاد الكرة الطائرة في وقت سابق، استبعاد شريف الشمرلي وهويدا مندي من السباق الانتخابي بناءً على خطاب من الاتحاد الأفريقي.



وكان الاتحاد الأفريقي أكد من قبل أن الثنائي قيد التحقيقات وبناءً على ما سبق، قرر الاتحاد المصري استبعاد شريف الشمرلي المرشح على منصب الرئيس وهويدا مندي المرشحة على أمانة الصندوق من الانتخابات المقبلة.