تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح والباقر في قضية الأخبار الكاذبة لـ ١ نوفمبر

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح والمحامي محمد الباقر لجلسة ١ نوفمبر في قضية الاخبار الكاذبة.

وفي بداية الجلسة ، أثبتت المحكمة حضور علاء عبدالفتاح، ومحمد الباقر وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاطلاع عليها.

وأسندت النيابة، إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأمرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .