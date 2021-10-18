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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح والباقر في قضية الأخبار الكاذبة لـ ١ نوفمبر

علاء عبدالفتاح والمحامي
علاء عبدالفتاح والمحامي محمد الباقر

 قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح والمحامي محمد الباقر لجلسة  ١ نوفمبر في قضية الاخبار الكاذبة.

 

وفي بداية الجلسة ، أثبتت المحكمة حضور علاء عبدالفتاح، ومحمد الباقر وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاطلاع عليها.

 

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وأسندت النيابة، إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا،  جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

وأمرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

حكمة جنح أمن الدولة طوارئ مجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح المحامي محمد الباقر

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