تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح والباقر في قضية الأخبار الكاذبة لـ ١ نوفمبر

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح والمحامي محمد الباقر لجلسة ١ نوفمبر في قضية الاخبار الكاذبة.
وفي بداية الجلسة ، أثبتت المحكمة حضور علاء عبدالفتاح، ومحمد الباقر وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاطلاع عليها.
وأسندت النيابة، إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأمرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .