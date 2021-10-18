أشرف زكي: السيسي أول رئيس يهتم بالفنانين.. وطلبت زيادة أسعار تذاكر السينما

عقد اليوم، المؤتمر الصحفي لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، بحضور المرشحين من الأعضاء ونقيب الممثليين الدكتور أشرف زكي.

وعلى هامش المؤتمر صرح الدكتور أشرف زكي بالعديد من التصريحات التي كان من أبرزها:

السيسي هو أول رئيس يهتم بالفنانين والملف الصحي

قال أشرف زكي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يهتم بالفنانين والملف الصحي .

أضاف أشرف زكي: أن "صدور قرار من الهيئة العامة بأن يخضع أعضاء النقابات الفنية للتأمين الصحي، تعد استجابة سريعة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ملف التأمينات والعلاج للفنانيين يمكن ملاحظتها على مستوى العالم".

من جانب آخر قال أشرف زكي "إن الشركة المتحدة تعطي النقابات وأعضائها جميع حقوقهم وأنا متفائل بهذة الفترة.. والمسئولون بالشركة طلبوا مني إبلاغهم لكي يساهموا في علاج أي فنان عضو أو غير عضو وأكدوا أنهم متكفلين بمصاريف علاجه".

اختتم أشرف زكي: "أطالب بضرورة عودة الضبطية القضائية مرة أخرى لنقابة المهن التمثيلية، لكي يتم حمايتها من دخلاء الفن".

مشروع النقابات الفنية

أكد أشرف زكي أن أولي جلسات تعديل قانون النقابات الفنية عقد اليوم بحضور هاني شاكر ومسعد فودة وإبراهيم شرف الدين.

وقال أشرف زكي: مشروع النقابات الفنية أصبح قيد الدراسة، من أجل تنمية موارد النقابة".

وأضاف أشرف زكي: "تطبيق القانون سيحافظ على ضوابط المهنة وما يسمي بمدارس التمثيل ومكاتب الكاستنج، وأتمني تطبيق القانون رسميا؛ لأن تطبيقه يجلب إيجابيات كبيرة لنا".

تم إنشاء أعظم مشروع خدمات طبية على مستوى نقابات جمهورية مصر العربية :

قال دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إن نقابة المهن التمثيلية تعد أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات قبل موعدها مؤكدا أن الانتخابات ستكون قوية، وستشهد تنافسا كبيرا للغاية.

كما كشف عن دور نقابة في توفير خدمة طبية مميزة للفنانين، موضحا أنه تم إنشاء أعظم مشروع خدمات طبية على مستوى نقابات جمهورية مصر العربية من جانب نقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي،: "عمرنا ماسيبنا العضو بتاعنا.. الملف الطبي للنقابة متميز والخبراء قالوا كدة".

وأوضح "أن معاش النقابة ضعيف نحو 700 جنيه؛ لكن هناك نقابات تحصل على 35 جنيها فقط.. ومواردنا من أعضائنا".

وأكد : "لسنا راضين عن المعاش لكن في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المعاش سوف ينتقل نقلة كبيرة.. فهناك قنوات مصرية فاتحة مصدر رزقها على مسلسلاتنا.. مفيش بلد عربي عندها سيرك قومي زينا".

وتابع أشرف زكي، قائلا: "مفيش بلد فيها مسرح عرائس زينا.. لدينا شعب كثيرة ولكن مظلومة لأن مرتباتهم ضعيفة".

وأشار إلى أن النقابة وقعت بروتوكول مع الشركة المتحدة، لتحجيم عمل أي حد في النقابة أو مصرح له من النقابة في حال ارتكابه مخالفات.

وأوضح أن النقابة لن تستطيع منع المخالفات بطريقة كلية، ولكن وضعنا إطار لكل شركات الإنتاج، موجها الشكر إلى الشركة المتحدة لوجود اهتمام واستجابة منهم على كل ذلك.

أشرف زكي: طلبت زيادة أسعار السينما

وطلب أشرف زكي زيادة أسعار تذاكر السينما خلال الفترة المقبلة ، وقال "أقترحت زيادة أسعار تذاكر السينما جنية واحد ؛ وذلك من أجل تطوير موارد النقابة".

وأضاف: "هذا القرار مع تنفيذ قانون النقابات الفنية سيساهم بشكل كبير في رفع الدعم لكل من موجود داخل النقابات".

وأشار أشرف زكي، إلى دور نقابة المهن التمثيلية لتوفير حياة طبية مميز للفنانين.