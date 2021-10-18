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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المولد النبوي الشريف .. محمود التهامى يبدع في الإنشاد الديني ..فيديو

محمود التهامي
محمود التهامي

خصص برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " فقرة خاصة عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف .

وشهد الفقرة حضور الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين ومعه مجموعة من المنشدين ، قبل ان يقدموا حفل إنشاد ديني احتفالا بالمولد النبوي الشريف .

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المولد النبوي الشريف 2021 وكيفية الاحتفال به للفوز فيه، لعله من المواقيت التي ينتظرها الناس ببالغ الفرح، وبالكثير من الحلوى ، فكثيرون يبحثون عن موعد مولد النبي 2021  ، حيث إن الاحتفال بميلاد الرسول الكريم  -صلى الله عليه وسلم- عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وعن موعد المولد النبوي الشريف 2021 وكيفية الاحتفال به فقد تحدد أن ليلته بدأت من أذان المغرب اليوم على أن يكون غدا الثلاثاء الموافق 19 من أكتوبر الجاري هو موعد المولد النبوي الشريف 2021 وكيفية الاحتفال به.

المولد النبوي الشريف 2021 ، ورد أنه بدأ الاحتفال به الليلة وعلى وجه التحديد من بعد المغرب اليوم الإثنين الموافق 18 من أكتوبر، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي، وحتى مغرب يوم غد الثلاثاء 19 أكتوبر، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ، ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم. 

الإنشاد الديني الطيب الرسول ذكرى ميلاد البشير محمود التهامي الرسول الكريم المسلمين

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