ضبط نصف طن حشيش وأفيون وسلاح وترامادول بالسويس

تمكنت أجهزة الأمن بالسويس من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش والأفيون وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة مسرحاً لتخزين وإخفاء المواد المخدرة.



تم تقنيين الإجراءات وتم ضبطهم وبحوزتهم (4850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 8 كيلو جرام – 400 قرص مخدر لعقار الترامادول وطبنجة وخزنتين والطلقات نارية وسيارة أخرى ومبلغ مالى وهاتف محمول؛ تم تحرير محضر وإحالته للنيابة للتحقيق.