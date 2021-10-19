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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط نصف طن حشيش وأفيون وسلاح وترامادول بالسويس

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالسويس من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش والأفيون وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة مسرحاً لتخزين وإخفاء المواد المخدرة.

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تم تقنيين الإجراءات وتم ضبطهم وبحوزتهم (4850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 8 كيلو جرام – 400 قرص مخدر لعقار الترامادول وطبنجة وخزنتين والطلقات نارية وسيارة أخرى ومبلغ مالى وهاتف محمول؛ تم تحرير محضر وإحالته للنيابة للتحقيق.

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