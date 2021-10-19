هنا شيحة: أنا انتقائية في شغلي وانتهيت من تصوير فيلم عن الاغتصاب الزوجي.. والجونة بيتي الثاني

الفنانة هنا شيحة:

أنا انتقائية في أعمالي بحب الشغل يبقى مظبوط.

مش مضايقة اني مابقتش من الجيل الصغير .

بحب الجونة واعتبرها بيتي الثاني وهي مدينة ساحرة.

انتهت من تصوير فيلم عن الاغتصاب الزوجي.

حلت الفنانة هنا شيحة، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، وذلك على هامش مشاركة هنا شيحة في فعاليات مهرجان اجلونة السينمائي في دورته الخامسة.



وقالت الفنانة هنا شيحا، إن هناك أدوار سينمائية أصبحت كبيرة على تمثيلها، لافتة إلى أنها تأخذ وقتا من أجل عمل أى دور فني لأنها تحب الانتقائية وأن يكون كل شيء مظبوط، مؤكدة أن الممثل ليس صاحب قرار.

وأضافت هنا شيحا خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون "، أنها تفكر في إنشاء شركة إنتاج قائلة "بس مش معايا فلوس" هكون صاحبة الفكرة، لافتة إلى أنها حضرت جميع دورات مهرجان الجونة السينمائي، ما عدا الدورة الرابعة فقط بسبب انشغالها في تصوير.

وتابعت هنا شيحا، :" مدينة الجونة تعتبر منزلي الثاني وأفضل الذهاب إليها لأنني أشعر بالراحة قائلة "مافيش حد بيضايقني ويطلب يتصور وأرتدي الملابس التي أحبها بدون قيود".

وأضافت هنا شيحا، :"مهرجان الجونة لا يقتصر بالنسبة لي على الوقوف على السجادة الحمراء"، مؤكدة أنها تذهب إلى المهرجان من أجل مشاهدة الأفلام الجديدة ومن أجل الخروج بأفكار جديدة، مؤكدة أنها تريد عمل فيلم قصير وتقوم هي بإخراجه.

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي بأن هنا شيحة باتت من جيل الوسط ولم تعد من الجيل الصغير، قالت هنا شيحة: " بالنسبة لتصنيفات جيل الشباب والوسط والكلام ده مش بهتم بيه لان الدور في النهاية متوقف على " الكاركتر " وفيه أدوار أنا بقيت اكبر منها ماتنفعش معايا.. لكن قصة التصنيف ما تزعلنيش ".

وتابعت هنا شيحة:" انا انتقائية في الشغل وبحب كل حاجة مظبوطة وبالتالي لما بيعرض أعمال علي بنقي المناسب خاصة أن المعروض مش كتير بس بنقي المناسب ".

واكملت هنا شيحة :"عندي أفكار كتيرة لأدوار كثيرة عاوزة أعملها لكن في النهاية القرار مش قرار الفنان، وبفكر أنشيء شركة إنتاج بالتعاون مع جهة ما".

وعلقت الفنانة هنا شيحة على أزمته شقيقتها الفنانة حلا شيحة قائلة إن "السوشيال ميديا في أزمة شقيقتي حلا وغيرها تتعامل مع القضايا بأن تأخذها خارج المضمون الرئيسي لها عشان توصل رسالة خاصة بها، من وجهة نظرها كمواقع تواصل اجتماعي بعيد عن مسار الأمور الأساسية".

وتعليقاً على استخدام شقيقتها للسوشيال ميديا في التعبير عن خلافها مع والدها إبان أزمة زوجها، قالت هنا شيحة:"ده رد فعل مش فعل لأن الفعل كان على السوشيال ميديا فلازم ترد عليها.. الموضوع مكنش في مكالمة أو حديث ونشر على السوشيال ميديا لكن هي ردت على السوشيال نفسه".



وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بأن مش الأمور العائلية لما تبقى على السوشيال ميديا مش بيبقى الموضوع سخيف شوية، قالت شيحة: "ده تحريف الصحفيين للكلام من غير الدخول في التفاصيل، بعض الصحفيين يصطادون في الماء العكر ويحرفون الكلام في اتجاه آخر".

وحول علاقتها بشقيقتها الآن قالت: "حبيبة قلبي"، وعن علاقتها بوالدها الفنان أحمد شيحة، قالت: "عائلتنا وأخواتي الكتير بنبقى ضهر كبير لبعض وظهر مهم".

وأعلنت الفنانة هنا شيحة، عن نيتها لخوض تجربة الإخراج السينمائي، قائلة: ” نفسي أعمل فيلم قصير واقوم بإخراجه، أنا دارسة ده في معهد فنون مسرحية درست إخراج مسرحي وأسس إخراج سينمائي".

وقالت هنا شيحة:"" الإخراج السينمائي ممكن يكون مختلف لكن أنا تعلمت مدرسة الإخراج السينمائي الواقعي، وانا عايزة أركز على الاخراج ومش ضروري أكون فنانة وممكن أجيب ممثلة عادي وعادة هتبقى واحدة صاحبتي تبقى فهماني وده هيكون من صديقاتي المقربات كندة علوش وصبا مبارك ورضوى الشربيني ".

وأضافت هنا شيحة :" لازم نتكلم عن قضايا المرأة في الأعمال الفنية، ولو إحنا متكلمناش عن قضايا المرأة مين هيتكلم ؟"، مضيفة:" انتهيت من تصوير فيلم اسمه « النهارده يوم جميل» يتحدث عن الاغتصاب الزوجي ".

وتابعت هنا شيحة :" أشيد بالتشريعات التي تنتصر للمرأة في قضاياها المختلفة، والسوشيال ميديا لها جوانب ايجابية لإيصال صوت المرأة ".