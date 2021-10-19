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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آثار تدمير منازل المدنيين في إقليم تيجراي جراء غارات جيش آبي أحمد.. صور

إقليم تيجراي
إقليم تيجراي

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا لآثار تضرر البنية التحتية و منازل المدنيين جراء القصف العشوائي لطائرات جيش آبي أحمد على إقليم تيجراي الإثيوبي.

واعترفت حكومة إثيوبيا بتنفيذ غارات جوية على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي بشمال البلاد، وذلك بعد ساعات من نفيها صحة الأمر.

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إثيوبيا تعترف بشن غارات جوية على إقليم تيجراي

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إثيوبيا.. قتلى في ضربات جوية على عاصمة إقليم تيجراي.. تفاصيل

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا إن الغارات الجوية استهدفت البنية التحتية للاتصالات وأسلحة يستخدمها مقاتلو جبهة تحرير تيجراي.

جاء ذلك بعدما أعلن التلفزيون التابع لإقليم تيجراي أن ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، تعرضت لضربات جوية اليوم الاثنين، بينما نفت حكومة أديس أبابا الأمر في البداية.

وقال تلفزيون تيجراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين، كما أبلغ عامل إغاثة ودبلوماسي بتعرض مقلي لضربات جوية.

أبي أحمد الغارات الجوية إقليم تيجراي اثيوبيا شمال إثيوبيا

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