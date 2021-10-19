ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العاصمة الصينية بكين.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، تم اكتشاف الحالة في منطقة فنجتاى، وجاء الشخص المصاب من مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين. وتجري السلطات المحلية تحقيقات وبائية واتخذت تدابير للسيطرة والوقاية.

فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 9 إصابات محلية بالفيروس، فيما سجلت 16 أخرى قادمة من الخارج، بينما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض، تم نقل اثنتين منها محليًا، بينما لا يزال 356 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96571، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.