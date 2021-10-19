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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين

الصين
الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العاصمة الصينية بكين.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، تم اكتشاف الحالة في منطقة فنجتاى، وجاء الشخص المصاب من مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين. وتجري السلطات المحلية تحقيقات وبائية واتخذت تدابير للسيطرة والوقاية.

فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

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الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا المحلية

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وقالت اللجنة إنها سجلت 9 إصابات محلية بالفيروس، فيما سجلت 16 أخرى قادمة من الخارج، بينما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض، تم نقل اثنتين منها محليًا، بينما لا يزال 356 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96571، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

 

 

فيروس كورونا المستجد الصين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بكين أزمة كوفيد -19

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