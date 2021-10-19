حبس عاطل يدير أكاديمية وهمية لإصدار الشهادات الجامعية فى القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإنشاء وإدارة أكاديمية وكيان وهمي بغرض منح شهادات دراسات عليا بحجة السفر للخارج وتوفير فرص عمل وظائف داخل وخارج مصر، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات من شهادات مزورة وإحالته للمعمل الجنائي.



وكانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة أمن القليوبية تفيد بقيام عاطل بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول يتخذه وكرا لممارسة نشاط إجرامي في النصب على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا حيث قام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات متخصصة معتمدة من الجهات الحكومية وأوهم ضحاياه بأن الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالداخل والخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم.



وعلى الفور تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بداخل المكان على كمية من شهادات تخرج تفيد باجتياز الدارس لبرنامج تدريبي في مجالات مختلفة وكمية من الكتب لبعض المواد العلمية التي يتم تدريسها بالأكاديمية ومجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى تلك الأكاديمية .

كما عثر على ملفات خاصة بالمجني عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية وكمية كبيرة من نماذج أسئلة وإجابات والدرجة العلمية للامتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسي وعدد 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية، تفيد بحصول المتهم على مبالغ مالية منهم وعدد 2 أكلاشيه .

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتولت النيابة التحقيق.