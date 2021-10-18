حبس سائق لودر تسبب فى وفاة ربة منزل بشبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس سائق لودر 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببه بوفاه ربة منزل وإصابة نجلها أثناء قيامه بنقل القمامة بالحى.
فى سياق آخر أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ورود تقرير مفتش الصحة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان.
,تلقى العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إخطارا بوجود حادث تصادم ومصرع سيدة وإصابة نجلها.
وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية بالواقعة وكلف العميد احمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.
وبالانتقال لمقر الواقعة وتبين اصطدام لودر جمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة، بسيدة ونجلها خلال مرورهما بجوار منطقة عمله مما أسفر عن وفاة الأم وإصابة الطفل تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه.