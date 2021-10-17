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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من شرفة منزلها في القليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

صرحت جهات التحقيق بالخصوص فى القليوبية بدفن فتاة سقطت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع بدائرة القسم عقب ورود تقرير مفتش الصحة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الفتاة.
 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها ووفاتها على الفور بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم.
 

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "م ظ ر" 17 سنة طالبة بتركيب أحد الستائر بشرف الشقة سكنها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا في الشارع ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة نزيف داخلي بالمخ والأنف والأذن وجرى نقل الجثة إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة والتى أصدرت قرارها السابق.

 

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