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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يبحث عن العودة للانتصارات أمام شختار الأوكراني

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره شاختار دونيتسك، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "دونباس أرينا" في أوكرانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

 ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر شيريف المولدوفي بالعلامة الكاملة (6)، فيما يتذيل شاختار الترتيب بنقطة واحدة، خلف إنتر ميلان بفارق الأهداف.

 

ويسعى ريال مدريد لاستعادة الثقة والعودة مجددا للانتصارات في دوري الأبطال، عقب الخسارة الجولة الماضية أمام شيريف المولدوفي بنتيجة 1-2 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

 

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل المباراة: "لقد كانت فترة جيدة لأن اللاعبين الذين لعبوا مع منتخباتهم عادوا في حالة جيدة، فقط هازارد لديه مشكلة صغيرة، لكن البقية على ما يرام، نحن متحمسون للمباراة، أخفقنا في المباراتين الأخيرتين، لكننا عملنا على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها".
 

وتابع: "لم نقم بعمل جيد في نهاية الفترة الأولى قبل فترة التوقف الدولي. هذه مباراة مهمة جداً وكذلك هي المباراة ضد برشلونة. الآن علينا أن نفعل ذلك بشكل جيد للغاية. الفريق جاهز تماماً لهذه المباراة، ويعرف اللاعبون مدى أهميتها. ستكون صعبة لأننا نلعب ضد منافس قوي يلعب جيداً وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز".

وعن حالة الفريق قال: "كل عام هناك استعدادات مختلفة لأن الوقت مختلفة. في هذه المرحلة من الموسم معظم الفريق تعاني من شيء ما، فترة التوقف الدولي لها تأثير كبير. ولكن علينا التفكير بان هذه ليس أهم مرحلة في الموسم، المرحلة الأهم هي مرحلة النهائيات في أبريل ومايو المقبلين".

وسئل أنشيلوتي عن الثلاثي كروس، كاسيميرو ومودريتش رد قائلًا: "إنهم لاعبون يواصلون المنافسة لأنهم في الصدارة. لدينا شباب بارزون مثل فالفيردي وبلانكو وكامافينجا. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عمر كل فرد وإمكانية إعطاء الشباب دقائق لاكتساب الخبرة. لدينا خط وسط يمكنه التنافس ضد الجميع".
 

وعن هازارد ومندي قال: "هازارد يعمل على حل المشكلة الصغيرة لديه. ليست إصابة، فقط إجهاد عضلي وأعتقد انه سيكون جاهزاً للعب ضد برشلونة أو أوساسونا. من جانبه، تعافى ميندي بشكل جيد وهو متاح، لا أعرف إن كان سيلعب أساسياً، لكن المهم بالنسبة لنا هو أننا واجهنا مشاكل في الجناح الأيسر واستعدنا ظهيرين".

 

قائمة لاعبي ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين ولويس لوبيز.
خط الدفاع: ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي وميجيل.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس، كامافينجا وبلانكو.
خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو وماريانو.

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