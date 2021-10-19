"إسكان النواب" تناقش الخطة المستقبلية لصندوق التنمية الحضارية

بدأ اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، مناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقا) والتعرف على الـموقف التنفيذي للمشروعات الـمنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالـمهام والأنشطة الـمكلف بها.

وتستمع لجنة الإسكان لمسئولى صندوق التنمية الحضارية خلال الاجتماع اليوم، لعرض إنجازات الصندوق وموقف تنفيذ المشروعات، وخطته المستقبلية.



وكان المهندس خالد صديق رئيس التنمية الحضارية، أكد أنه تم الانتهاء من 322 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية وخلال شهرين سيتم الانتهاء من 375 منطقة عشوائية انتهت تماما، متابعا: "الدولة تكافح في وصول المواطنين لحياة كريمة وجمهورية خالية من العشوائيات، لافتا إلى أن نعمل حاليا على التنمية المستدامة على المشروعات القومية التي تم تنفيذها".

وأشار إلى أن خطة الدولة ليست تنمية عمرانية فقط ولكنه تطور في جميع معايير الإنسان، مضيفا أن هناك خطة لتطوير العديد من الأماكن بالجمهورية بتكلفة 350 مليار جنيه، وكذلك تطوير القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى تطوير منطقة بطن البقر، مؤكدا أنه فى عام 2027 يبدأ الصندوق في أفكار جديدة لرؤية 2030.