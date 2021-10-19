باقة 30 ألف ريال عماني.. أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021

تعتبر فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، من أشهر فئات السيارات العالمية التى تحظى بشهرة واسعة بسبب المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة والقوة فى الأداء .

ولا شك في أن الأسواق العربية من أشهر محبى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وعلى رأسها السوق العمانى ، لذا نستعرض أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 به.

1 ـ فولفو XC90

تحتوي سيارة فولفو XC90 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 254 حصان، و 350 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر في الساعة، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، وتتسارع السيارة من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم في غضون 7.3 ثانية.

وتصمنت سيارة فولفو حزمة من التقنيات التكنولوجية الحديثة، منها مرايات جانبية كهربائية، مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، مثبت سرعة، تكييف هواء أوتوماتيكي، منظومة عادم مزدوجة المخارج، إلى جانب تجهيزات اخرى مثل، مقود حركة متعدد المهام، و فتحة سقف كهربائية.

أسعار فولفو XC90 موديل 2021 في عمان:

الفئة الأولى Momentum بسعر 23 ألف ريال.

الفئة الثانية Design بسعر 25 ألف ريال.

الفئة الثالثة Inscription بسعر 28 ألف ريال.

2 ـ مرسيدس GLC

حصلت سيارة مرسيدس GLC موديل 2021 على نسختين من المحركات، الأول 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يخرج قوة قدرها 197 حصانا، و320 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ9 سرعات من نوع G ترونيك، والاخر سعة 3000 سي سي، سيتطيع أن يولد قوة 300 حصان.

زودت سيارة مرسيدس بعجلة قيادة متحركة، تكييف، ثنائي المناطق، إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن أمامية، حساسات ركن خلفية، كاميرا أمامية، كاميرا خلفية، مقعد السائق كهربائيا مع خاصية الذاكرة، مقعد الراكب الأمامي كهربائيا مع خاصية الذاكرة، ولوحة عدادات رقمية، مراية داخلية بخاصية التعتيم الذاتي.

أسعار مرسيدس GLC موديل 2021 في عمان:

الفئة الأولى 250 4MATIC بسعر 19 ألف ريال.

الفئة الثانية 300 4MATIC بسعر 23 ألف ريال.

3 ـ أودي Q5

جاءت السيارة أودي Q5 موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، ينتج قوة 225 حصان، والعزم الأقصى للدوران 369 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من 8 سرعات، كما تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/س في خلال 9.7 ثوان، وتعمل بمنظومة الـ QUATTRO وهي نظام الدفع الكلي للعجلات.

جهزت سيارة أودي Q5 موديل 2021 بحزمة من المعلومات والترفيه القياسية، بشاشة تعمل باللمس سفلية مقاس 8.6 بوصة ، نظام ملاحة ، و أبل كاربلاي ، و أندرويد أوتو ، بلوتوث ، ثلاثة منافذ USB ، وراديو ستالايت ، وراديو HD، ستيريو مزود بـ 10 مكبرات صوت، تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق.

أسعار أودي Q5 موديل 2021 في عمان:

الفئة الأوولى بسعر 19 ألف ريال.

الفئة الثانية بسعر 22 ألف ريال.

4 ـ فورد اكسبيديشن

تستمد السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2021 قوتها عبر محرك سداسي الاسطوانات مزدوج بشاحن توربيني، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 375 حصان، مع 640 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 185 كم/ساعة.

تضم فورد اكسبيديشن موديل 2021 العديد من مواصفات الامن و السلامة مثل، برنامج كشف المشاة، و الكبح التلقائي، و التحذير عند مغادرة المسار، و مثبت سرعة تكيفي، و شاشة رصد النقاط العمياء، مع فرامل مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع و الثبات الالكتروني، إلى جانب مستشعرات الحركة، و كاميرا لسهولة التحكم.

أسعار فورد اكبيديشن موديل 2021 في عمان:

الفئة الأولى XL بسعر 17 ألف ريال.

الفئة الثانية XLT بسعر 23 ألف ريال.

الفئة الثالثة LTD بسعر 26 ألف ريال.

الفئة الرابعة PLATINUM بسعر 30 ألف ريال.

5 ـ لاند روفر ديكسفري سبورت

تتمتع السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة 356 حصان، و450 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ9 سرعات.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع اكصدام امامي بتصميم رائع مدعوم بتطعيمات من النيكل كروم وشبكات أمامية متقطعة، وبه فوجات أمامية، وعجلة قيادة متعددة المهام، بالأضافة الي منظومة أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.

أسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في عمان:

الفئة الأولى AWD بسعر 18 ألف ريال.

الفئة الثانية HSE بسعر 23 ألف ريال.