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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات مرسيدس C180 موديل 2021 في السوق المصري .. صور

أسعار ومواصفات مرسيدس C180
أسعار ومواصفات مرسيدس C180 موديل 2021 بالسوق المصري

تحظى نجمة مرسيدس على شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية، نسبة إلى تاريخها الممتد، وإصداراتها القوية التي تتنوع بين تصميم وآخر، ومن بين هذه الطرازات تأتي السيارة مرسيدس C180 موديل 2021، التي تقدم داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات الفنية باختلاف الفئات المطروحة.

 

مواصفات السيارة مرسيدس C180 موديل 2021

تستمد السيارة مرسيدس C180 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانا عند 5300 - 6100 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر عند 1500 - 4000 دورة في الدقيقة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 سرعات تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة مرسيدس C180 موديل 2021 من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.2 - 6.5 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وترتكز السيارة مرسيدس C180 موديل 2021 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع قياسات هيكلية تبلغ 4686 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1810 مم، و 1442 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2840 مم، و 157 مم للخلوص الأرضي، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 455 لتر، وخزان وقود بسعة 66 لتر.

وتتوافر السيارة مرسيدس C180 موديل 2021 بوضع ECO لتوفير استهلاك الوقود، و فرامل يد كهربائية، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، مع إمكانية تفعيل السيارة بدون مفتاح، وبصمة، وخاصية تنبيه السائق وكشف التصادم، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى شبكات أمامية متعددة المقاطع ومصابيح تعمل بتقنية LED، و فتحة سقف كهربائية .

أسعار السيارة مرسيدس C180 موديل 2021 في مصر 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021     محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 789,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل AVANTGARDE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 885,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل AVANTGARDE PLUS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 949,000 جنيه.

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